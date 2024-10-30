الإمارات: عيادة متنقلة تقدم رعاية طبية شاملة ذكية
تخيّل معي عيادة طبية مفتوحة على مدار الساعة، تُشخّص حالتك وتُقدّم لك العلاج دون أيّ تواصل بشري مباشر! هذا هو الواقع الذي تبشر به تقنية حديثة طورتها شركة إماراتيّة.
ابتكرت شركة "ماد وولف للتجارة الطبية" محطة صحيّة متكاملة تُتيح للجميع الحصول على الرعاية الطبيّة في أيّ زمان ومكان، وقد كُشِف النقاب عن هذه التقنية المُبتكرة خلال مؤتمر "مستقبل الرعاية الصحية" الذي انطلق في دبي بتاريخ 29 أكتوبر. وتتميّز هذه المحطة المتنقلة بقدرتها على توفير خدمات طبية شاملة، حتى في المناطق النائية، وذلك بفضل احتوائها على معدات فحص ذكية، ونظام تقييم فوري، بالإضافة إلى صيدلية ذكية.
وقال عماد ديب، أحد المسؤولين في الشركة: "يمكن تركيب المحطة في المدارس والجامعات ومراكز التسوق أو حتى وضعها على شاحنة متنقلة، مادام يتوفر مصدر للطاقة. وستفتح هذا التقنية آفاقاً واسعة أمام قطاع الرعاية الصحية".
كيف تعمل
بإمكان المريض الدخول إلى مركز الرعاية الصحية بسهولة، إمّا عن طريق إدخال رمز خاص، أو من خلال مسح ضوئي لوثيقة محددة. وبمجرد دخوله، تتولّى الأجهزة الذكية قياس العديد من المؤشرات الحيوية، بما في ذلك درجة الحرارة وضغط الدم ووظائف الرئة، بالإضافة إلى تخطيط القلب.
وفور الانتهاء من قياس المؤشرات الحيوية، تُرسَل نتائج الفحص إلى طبيب مُختص عن بُعد، ليقوم بالتواصل مع المريض عبر مكالمة فيديو، ويجري له التشخيص اللازم، ويصف له العلاج المناسب. وبعد انتهاء الاستشارة الطبية، يمكن للمريض مغادرة المحطة واستلام دوائه من الصيدلية الذكية باستخدام رمز الاستجابة السريعة.
وأكّد عماد على مرونة تصميم المحطة، حيث يمكن بيع كل وحدة من وحداتها بشكل منفصل، وتخصيصها بما يلائم احتياجات المنشأة. وقال: "إذا دعت الحاجة إلى قياس مؤشرات حيوية إضافية، يُمكننا بسهولة إضافتها إلى المحطة. أمّا في حال تطلب الأمر إجراء تحاليل دم، فيجبُ وجود مُمرّض في المنشأة للمساعدة في ذلك".
ووفقاً للمُصنّعين، تتمتّع المحطة بقدرة فائقة على التكيّف والتطوير، حيث يمكن برمجتها لقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الحيوية، بما في ذلك الرؤية، وكثافة العظام، وتصلّب الشرايين. كما يُمكن تهيئة برنامج التشغيل ليتوافق مع أنظمة "أبل" و"أندرويد"، أو أيّ نظام تشغيل آخر تستخدمه المؤسسات الطبية.
وكشف عماد عن الإقبال الكبير الذي لاقته هذه التقنية الطبية المُبتكرة، مُؤكّداً أنّها خضعت لاختبارات دقيقة وثبتت فعاليتها، وهي جاهزة الآن للطرح في الأسواق. وأضاف: "لقد تلقّينا العديد من الاستفسارات حول المحطة، ونحن على ثقة تامة بأنّها ستُحقق نجاحاً كبيراً".