الإمارات: عيادة متنقلة تقدم رعاية طبية شاملة ذكية

ابتكرت شركة "ماد وولف للتجارة الطبية" محطة صحيّة متكاملة تُتيح للجميع الحصول على الرعاية الطبيّة في أيّ زمان ومكان، وقد كُشِف النقاب عن هذه التقنية المُبتكرة خلال مؤتمر "مستقبل الرعاية الصحية" الذي انطلق في دبي بتاريخ 29 أكتوبر. وتتميّز هذه المحطة المتنقلة بقدرتها على توفير خدمات طبية شاملة، حتى في المناطق النائية، وذلك بفضل احتوائها على معدات فحص ذكية، ونظام تقييم فوري، بالإضافة إلى صيدلية ذكية.