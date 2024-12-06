الإمارات: سرطان الثدي والخصوبة.. آمال وتحديات النساء

عندما تم تشخيص إصابة فاطمة (اسم مستعار) بسرطان الثدي في سن الثانية والثلاثين، انقلب عالمها رأساً على عقب. وشعرت أن كلمة "سرطان" هي نهاية عالمها وأحلامها في أن تصبح أماً. كانت تخشى المعاملة القاسية وعدم اليقين بشأن البقاء على قيد الحياة، ولكن كان هناك سؤال واحد أزعجها أكثر من أي شيء آخر - هل ستصبح أماً يوماً ما؟