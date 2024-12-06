الإمارات: سرطان الثدي والخصوبة.. آمال وتحديات النساء
عندما تم تشخيص إصابة فاطمة (اسم مستعار) بسرطان الثدي في سن الثانية والثلاثين، انقلب عالمها رأساً على عقب. وشعرت أن كلمة "سرطان" هي نهاية عالمها وأحلامها في أن تصبح أماً. كانت تخشى المعاملة القاسية وعدم اليقين بشأن البقاء على قيد الحياة، ولكن كان هناك سؤال واحد أزعجها أكثر من أي شيء آخر - هل ستصبح أماً يوماً ما؟
"أتذكر أنني كنت أجلس في كابينة الطبيب متجمدة"، هكذا قالت الناجية من السرطان، التي تبلغ من العمر الآن 38 عامًا، لصحيفة خليج تايمز. "لم أكن خائفة من فقدان حياتي فقط، بل كنت خائفة أيضًا من فقدان كل ما حلمت به، مثل حمل طفلي، وسماعه يناديني ماما، ومشاهدته يكبر".
وعندما بدأت العلاج، ازدادت رغبتها في أن تصبح أماً. وقالت: "ازدادت رغبتي في الولادة. وكانت هناك ليالٍ لم أستطع فيها النوم".
مثل العديد من النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي، كان عليها أن تكافح حقيقة مفادها أن العلاجات المنقذة للحياة قد تحرمها من القدرة على الولادة. "أردت البقاء على قيد الحياة، لكنني لم أكن أريد أن أفقد فرصتي في أن أصبح أمًا".
يصيب سرطان الثدي، الأكثر شيوعاً بين النساء، آلاف النساء كل عام. ورغم أن المرض يصيب في الغالب النساء الأكبر سناً، فإن نحو 7 إلى 10 في المائة من الحالات يتم اكتشافها بين النساء دون سن الأربعين، في سن تصبح فيه فكرة تكوين أسرة محور الاهتمام.
التأثير على خصوبة المرأة
يقول الأطباء إن سرطان الثدي في حد ذاته لا يؤثر بشكل مباشر على الخصوبة، ولكن العلاجات مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والعلاجات الهرمونية قد تؤثر على الخصوبة. وقد تؤدي هذه التدخلات المنقذة للحياة إلى خلل في المبيض - مما يلقي بظلال من عدم اليقين بشأن قدرة الناجية على الحمل بيولوجيًا.
قالت الدكتورة سهى عبد الباقي، استشارية الأورام الطبية في مستشفى ميدكير الشارقة: "غالبًا ما يؤدي علاج السرطان إلى انقطاع الطمث المبكر أو انخفاض إنتاج البويضات، مما يؤثر على خصوبة المرأة. ويعتمد مدى هذا التأثير على نوع العلاج وعمر المرأة وعوامل أخرى".
وقال الدكتور محمد عزام زيادة، استشاري الأورام وأمراض الدم في المستشفى الدولي الحديث بدبي، إن العلاج الكيميائي يشكل تحدياً كبيراً للخصوبة. وأضاف: "يمكن أن يضر بوظيفة المبيض، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت أو دائم في الخصوبة. قد تعمل العلاجات الهرمونية على قمع وظيفة المبيض ولكنها لا تسبب بالضرورة العقم الدائم".
وأشار الدكتور علي غزاوي، أخصائي الأورام الطبية في مستشفى الكندي التخصصي في دبي، إلى أن بعض أدوية العلاج الكيميائي، وخاصة تلك التي تحتوي على عوامل ألكلة، تشكل أعلى المخاطر. وقال: "العلاج الكيميائي له أعلى معدل سمية للغدد التناسلية، حيث يؤدي إلى إتلاف بصيلات المبيض في حوالي 80 في المائة من الحالات التي تنطوي على عوامل ألكلة".
ورغم هذه التحديات، يؤكد الأطباء أن العلاجات الأخرى، مثل الإشعاع والعلاجات المستهدفة، غالباً ما يكون لها تأثير ضئيل على الخصوبة.
لا ينصح بالحمل أثناء علاج السرطان. ومع ذلك، بالنسبة للناجيات اللاتي يرغبن في الحمل، فإن الأمل لا يزال قائما. يقول الدكتور عبد الباقي: "عادة ما يُنصح المرضى بالانتظار لمدة ستة أشهر إلى عامين على الأقل بعد الانتهاء من علاج سرطان الثدي قبل محاولة الحمل. تساعد فترة الانتظار هذه الجسم على التعافي وتضمن هدوء السرطان".
قد يبدو هذا الانتظار مؤلمًا للغاية بالنسبة للنساء اللواتي يتقن إلى تأسيس أسرة. ومع ذلك، بالنسبة للعديد منهن، فإن معرفة أن الأبوة والأمومة لا تزال ممكنة توفر الراحة.
الحفاظ على الخصوبة يمنح الأمل
بالنسبة للنساء المهتمات بخصوبتهن، فإن التقدم في التكنولوجيا الطبية يمنح الأمل. تقول الدكتورة عبد الباقي: "إن استراتيجيات الحفاظ على الخصوبة، مثل تجميد البويضات أو الأجنة، وتجميد أنسجة المبيض، والتلقيح الصناعي، والحمل البديل، يمكن أن توفر الأمل لمرضى سرطان الثدي". وأكدت على أهمية مناقشة هذه الخيارات مع أخصائي الخصوبة قبل بدء العلاج.
قال الدكتور زيادة: "إن مواءمة استراتيجيات الحفاظ مع الجداول الزمنية للعلاج أمر بالغ الأهمية. إن الاستشارة في وقت التشخيص يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا".
الحمل الصحي والرضاعة الطبيعية
وقال الأطباء إن الأبحاث أظهرت أن الحمل بعد الإصابة بسرطان الثدي آمن بشكل عام. وقال الدكتور زياد: "لا يزيد الحمل من خطر تكرار الإصابة وهو آمن للأم. ومع ذلك، يجب مراقبة الناجيات عن كثب أثناء الحمل تحسباً لحدوث مضاعفات مثل تسمم الحمل أو الولادة المبكرة".
وبحسب الأطباء، فإن الرحلة قد تتطلب بعض التعديلات بالنسبة للناجيات اللاتي يرغبن في إرضاع أطفالهن طبيعيًا. وتقول الدكتورة غزاوي: "بعد استئصال الثدي، لا يمكن إرضاع الأطفال طبيعيًا بسبب إزالة الأنسجة. كما يمكن للإشعاع أن يقلل من إنتاج الحليب. ومع ذلك، فإن الرضاعة من الثدي الآخر أو بعد استئصال الورم آمنة وممكنة".
أنجبت فاطمة طفلاً سليماً بعد أربع سنوات من إكمال علاجها. وقالت: "إنه معجزتي. ورغم كل المخاوف والتحديات، لم أستسلم أبداً لحلم أن أصبح أماً".