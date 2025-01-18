الإمارات: حمزة المصمودي من غسل الأطباق إلى الفوز بالماراثون الأصعب

كانت أول وظيفة حصل عليها حمزة في الإمارات العربية المتحدة هي غسل الأطباق ـ وهي الوظيفة التي أبقت حمزة واقفاً على قدميه لساعات طويلة. لكن بصيرته الثاقبة في التفاصيل سمحت له بتعلم تفاصيل الطهي. يقول حمزة: "في أحد الأيام، أصبح المطعم مزدحماً للغاية، وكان الطاهي يعاني من صعوبات في العمل. عرضت عليه أن أقوم بإعداد طبق بنفسي وطلبت منه أن يرسله فقط إذا كان راضياً عنه. وقد أعجب كثيراً بما أعددته حتى أنه قام بترقيتي كطاهي في اليوم التالي".