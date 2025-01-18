الإمارات: حمزة المصمودي من غسل الأطباق إلى الفوز بالماراثون الأصعب
عندما وصل حمزة المصمودي إلى الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 2019، كان يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، ولم يكن يتحدث الإنجليزية، وكان لديه مؤهلات تعليمية ضئيلة. بدأت رحلته متواضعة كغاسل أطباق في مطعم في رأس الخيمة، ولفترة من الوقت، كافح للعثور على مكان مستقر للإقامة.
والآن، أصبح حمزة رياضيًا قويًا يجوب العالم ويدفع نفسه إلى أقصى حدوده في الرياضات الخطرة وسباقات الماراثون. ففي يوم الجمعة الماضي، أكمل ماراثون الدوحة الذي يبلغ طوله 42 كيلومترًا في 3 ساعات و13 دقيقة فقط.
"بدأت الجري منذ عامين فقط"، هكذا صرح حمزة لصحيفة خليج تايمز. "ولكن بحلول عام 2023، تحولت إلى الجري لمسافات طويلة. أهدف دائمًا إلى تحدي حدودي - حتى أنني ركضت خمسة ماراثونات في شهر واحد. الآن، ترعاني شركة "نيو بالانس"، مما يمنحني فرصًا لم أكن لأحلم بها أبدًا. سأسافر إلى العديد من البلدان للمشاركة في سباقات الماراثون والأحداث الرياضية في عام 2025.
وتشمل إنجازات حمزة الركض لمسافة 80 كيلومترًا حافي القدمين في مارس/آذار 2023، وتحمل الركض لمسافة 90 كيلومترًا في حرارة بلغت 45 درجة مئوية في يوليو/تموز من العام الماضي، والفوز بأشد ماراثون في العالم في العلا بالمملكة العربية السعودية في الشهر التالي.
من غسالة الأطباق إلى الطبخ
كانت أول وظيفة حصل عليها حمزة في الإمارات العربية المتحدة هي غسل الأطباق ـ وهي الوظيفة التي أبقت حمزة واقفاً على قدميه لساعات طويلة. لكن بصيرته الثاقبة في التفاصيل سمحت له بتعلم تفاصيل الطهي. يقول حمزة: "في أحد الأيام، أصبح المطعم مزدحماً للغاية، وكان الطاهي يعاني من صعوبات في العمل. عرضت عليه أن أقوم بإعداد طبق بنفسي وطلبت منه أن يرسله فقط إذا كان راضياً عنه. وقد أعجب كثيراً بما أعددته حتى أنه قام بترقيتي كطاهي في اليوم التالي".
بعد عامين من العمل كطاهٍ، كان حمزة يتوق إلى شيء أكبر. وقال: "لطالما شعرت أنني مقدر لشيء أكبر. لدي شغف بالرياضة، وأردت مساعدة الناس في ذلك. أردت أن أتعلم عن اللياقة البدنية. لذلك، تركت وظيفتي وانتقلت إلى دبي في عام 2021".
ولكن دبي واجهت تحدياتها الخاصة. يتذكر حمزة: "في مرحلة ما، لم يكن لدي حتى مكان إقامة دائم. ولأنني لم أستطع تحمل تكاليف عضوية صالة الألعاب الرياضية، بدأت في ممارسة التمارين الرياضية في الحديقة، وممارسة أشياء مثل الباركور. وفي أحد الأيام، اقترب مني رجل، وأعجب بتماريني الرياضية، وطلب مني تدريبه. وبالمال الذي دفعه لي، تمكنت من استئجار مكان وأخيرًا حصلت على مكان للإقامة".
تحويل الأمور
بعد أن تعامل مع عميله الأول، انطلقت مسيرة حمزة في مجال التدريب الشخصي. يقول: "كان لدي أكثر من عشرين عميلاً في مرحلة ما، لكنني أدركت أنني لن أتمكن من الاستمرار. والآن أعمل مع خمسة عملاء فقط وأخصص بقية وقتي للياقتي البدنية".
يقضي حمزة ساعتين كل يوم في الصباح والمساء في ممارسة تمارين التمدد. ويقول: "أريد التأكد من عدم تعرضي لأي إصابات، لذا أمارس تمارين التمدد بشكل جيد. كما أستخدم حمامات الثلج والساونا كل يوم".
وقال حمزة إن عائلته فخورة للغاية بإنجازاته. وقال: "ليست عائلتي فقط، بل مدينتي بأكملها فخورة بي. في الصيف الماضي، عندما زرت المغرب، دعتني إحدى أكبر القنوات التلفزيونية لإجراء مقابلة. شاهدت تلك الحلقة مع عائلتي وجيراني. كانت لحظة عظيمة حقًا".
وفي المستقبل، يعمل حمزة أيضًا على تطوير تطبيق للتمرين المنزلي بالتعاون مع عميل سابق، بهدف إلهام الآخرين ومساعدتهم في رحلات اللياقة البدنية الخاصة بهم.