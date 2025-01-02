الإمارات: جفاف الجلد والبثور يزدادان في فصل الشتاء

وعلى نحو مماثل، عانى موسى، وهو مهاجر من جزر المالديف يبلغ من العمر سبع سنوات، من جفاف وحكة الجلد على ذراعيه منذ سن مبكرة، وكانت هذه الحالة تزداد سوءًا مع كل شتاء. وقالت والدته هانية: "أعاني من الحساسية الموسمية، لكن ليس لدينا تاريخ طبي مهم. بدأت ألاحظ بقعًا جافة ومتقشرة على جلد موسى. شعرت بالقلق حقًا. قال الطبيب لحسن الحظ إنه لا توجد علامات على العدوى، وهو ما كان بمثابة راحة كبيرة، حيث لم تكن حالة خطيرة. لقد كانت ناجمة فقط عن الجفاف الشديد. رفض ابني استخدام المرطبات بعد الاستحمام، وهو أمر ضروري على ما يبدو خلال هذه الأشهر".