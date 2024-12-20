الإمارات توحد الفحوصات الصحية السنوية لطلاب المدارس

سيتم فحص أطفال المدارس من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر بحثًا عن حالات طبية أو تنموية حتى يمكن تقديم التدخل والدعم المبكر إذا لزم الأمر، وفقًا لبيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع.