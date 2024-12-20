الإمارات توحد الفحوصات الصحية السنوية لطلاب المدارس
تم توحيد الفحوصات الصحية المدرسية السنوية لطلبة دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب إرشادات الرعاية الصحية الوطنية الجديدة.
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الجمعة، الدليل الوطني لفحص صحة الطلاب في المدارس، بهدف توحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب وتحديد المشكلات الصحية المحتملة بين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سيتم فحص أطفال المدارس من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر بحثًا عن حالات طبية أو تنموية حتى يمكن تقديم التدخل والدعم المبكر إذا لزم الأمر، وفقًا لبيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
من خلال هذا الدليل، تحدد وزارة الصحة والسكان الخطوات التفصيلية للكشف المبكر عن الحالات الصحية لدى الطلاب، والتي تشمل:
- إجراء فحوصات صحية مدرسية سنوية
- تحديث التاريخ الطبي لكل طالب
- تقييم مؤشرات النمو مثل الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم
- فحص الرؤية
- مراجعة، مع التحديثات التي تم إجراؤها وفقًا لبرنامج التحصين الوطني
ولتوحيد هذه العملية، حددت المبادئ التوجيهية لوزارة الصحة إطارًا للمهنيين الطبيين لتوحيد معايير الرعاية الصحية الوقائية، وفقًا لجدول زمني واضح.
كما تم إدراج "الفحوصات المتخصصة" في الدليل حتى يمكن تقديم المشورة الطبية اللازمة. وتشمل هذه:
- التقييمات البدنية الشاملة
- الكشف عن الجنف
- فحص السمع
- فحوصات صحة الأسنان
- تقييمات الصحة النفسية والسلوكية
- رصد عادات التدخين بين الطلاب فوق سن العاشرة
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدليل سلسلة توعوية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب في مختلف المستويات العمرية.
وبالإضافة إلى تبسيط الفحوصات الطبية للطلبة، تسعى هذه المبادرة أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة لنتائج الفحص الصحي لطلبة المدارس العامة والخاصة.
وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: "إن مبادرتنا الأخيرة ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتماشى مع خطة الإمارات المئوية 2071، التي تهدف إلى إعداد الأجيال القادمة بصحة وجاهزية مثالية وبناء مستقبل مستدام".
وأضاف الدكتور الرند أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن الاستثمار في صحة الأطفال والمراهقين هو استثمار في مستقبل الأمة.