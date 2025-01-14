الإمارات: تقنية "تافي" بديل آمن وفعال لجراحة القلب المفتوح

ومع ذلك، أضاف أنه لن يقترح هذا الإجراء على المرضى الأصغر سنًا. وقال: "تدوم هذه الصمامات عادة ما بين 10 إلى 12 عامًا في المتوسط. لذا إذا كان لديك مريض يبلغ من العمر 45 عامًا ويخضع للعملية ، فعند بلوغه 55 أو 60 عامًا، سيعود مرة أخرى. لذلك ننصح المرضى بما هو الأفضل لهم على المدى الطويل".