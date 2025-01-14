الإمارات: تقنية "تافي" بديل آمن وفعال لجراحة القلب المفتوح
إجراء طبي متطور جديد يكتسب شعبية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح للمرضى بتجاوز الحاجة إلى جراحة القلب التقليدية والخروج من المستشفى في اليوم نفسه.
وتؤدي عملية زراعة الصمام الأورطي عبر القسطرة"تافي" (TAVI) إلى تقليل وقت التعافي بشكل كبير، مما يمنح المرضى الفرصة لمواصلة حياتهم اليومية بأقل قدر من الاضطراب.
وقال الدكتور محمود طرينة، طبيب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "قبل أربع سنوات، كنا نجري أقل من 50 حالة سنويًا، ولكن في العام الماضي، أجرينا أكثر من 150 حالة. لذا فإننا نشهد زيادة بنسبة 25 بالمائة سنويًا في الطلب على هذا الإجراء".
بالنسبة لمحمد إقبال عثمان البالغ من العمر 76 عامًا، والذي عانى من مضاعفات متعددة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين، كانت عملية استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة بمثابة تغيير في حياته. نظرًا لعدم قدرته على الخضوع للجراحة بسبب المخاطر، استفاد عثمان من الإجراء، الذي قدم بديلاً أقل تدخلاً.
وقال الدكتور "نافيد أحمد"، رئيس خدمات القلب في مستشفيات وعيادات أستر: "تطلبت حالته نهجًا دقيقًا نظرًا لشدة تضيق الأبهر والمخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية. سمحت لنا عملية TAVI بزراعة الصمام بدقة من خلال تقنيات قليلة التوغل، مما أدى إلى تحسن كبير في جودة حياته".
كيف تعمل عملية TAVI؟
يضخ الصمام الأورطي، الموجود في الجزء العلوي من القلب، الدم عبر الجسم. ومع تقدم العمر، يمكن أن يتآكل الصمام، مما يؤثر على وظائف القلب وصحته.
وأوضح الدكتور محمود أن "تضييق الصمام، وهو ما يعرف باسم تضيق الصمام، يتسبب في تدفق الدم عبر فتحة أصغر، مما يؤدي إلى تراكم السوائل، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل آلام الصدر وضيق التنفس وفشل القلب، وفي النهاية الموت. وبدون استبدال الصمام، ينخفض متوسط العمر المتوقع عادة إلى عامين إلى ثلاثة أعوام بعد ظهور الأعراض".
وأضاف الدكتور نافيد أنه حتى قبل 15 عامًا، كان الخيار الوحيد لمثل هؤلاء المرضى هو الخضوع لجراحة القلب المفتوح. وقال: "تضمن الإجراء شق الصدر وإزالة الصمام القديم المتدهور أو التالف واستبداله بصمام جديد. ثم يتم إغلاق الصدر وكان الأمر يستغرق حوالي شهر تقريبًا حتى يعود المرضى إلى حياتهم الطبيعية".
من ناحية أخرى، تتضمن عملية استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة إدخال قسطرة عبر الجزء العلوي من الساق أو الصدر وتمريرها نحو الصمام الأبهري لوضع صمام بديل فوق الصمام الحالي. وأضاف الدكتور محمود أن عملية استبدال الصمام "تستغرق حوالي 45 دقيقة" لإتمامها و"يخضع المريض لتخدير خفيف" أثناء العملية.
فوائد
وبحسب الدكتور نافيد، فإن هذا الإجراء مناسب بشكل خاص للمرضى الأكبر سنًا. وقال: "عندما نجري جراحة القلب المفتوح، تكون الجراحة ناجحة، لكن التعافي بعد العملية يشكل مشكلة، لأن عملية شفاء الجسم تتباطأ مع تقدم العمر. من ناحية أخرى، يشهد المرضى تحسنًا كبيرًا في نوعية حياتهم. فقد انخفضت لديهم الأعراض مثل ضيق التنفس والذبحة الصدرية والتعب. كما يتمتعون بنشاط بدني أفضل ورفاهية عامة".
وأضاف الدكتور محمود أن المرضى يفضلون هذه الطريقة بسبب فترة التعافي القصيرة التي تصل إلى أسبوع واحد فقط، مقارنة بالفترة التي تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع في حالة جراحة القلب المفتوح. وقال: "يستيقظ المريض بعد العملية مباشرة ويعود إلى منزله في اليوم التالي. وبعد أسبوع من عودته إلى المنزل، يعود إلى حياته الطبيعية. لذا فإن التعافي يكون أسرع بكثير".
ومع ذلك، أضاف أنه لن يقترح هذا الإجراء على المرضى الأصغر سنًا. وقال: "تدوم هذه الصمامات عادة ما بين 10 إلى 12 عامًا في المتوسط. لذا إذا كان لديك مريض يبلغ من العمر 45 عامًا ويخضع للعملية ، فعند بلوغه 55 أو 60 عامًا، سيعود مرة أخرى. لذلك ننصح المرضى بما هو الأفضل لهم على المدى الطويل".