الإمارات: تقنيات جديدة لعلاج الأمراض الوراثية قبل ولادة الطفل
توفر تقنيات حديثة أملاً جديداً للأزواج الذين تبين أن لديهم أمراضاً وراثية قد تؤثر على صحة أطفالهم. ويعمل الأطباء في الإمارات على تطوير طرق جديدة تتيح علاج الاضطرابات الوراثية أثناء وجود الجنين داخل رحم الأم.
وتقوم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بإدخال تقنيات تعديل الجينات داخل الرحم إلى البلاد. تركز هذه الطريقة على تصحيح الطفرات الجينية بشكل مباشر ودائم من خلال تعديل الجينات على مستوى الحمض النووي، خاصة في الكبد، إما أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة.
وقالت الدكتورة نورة جاسم، أخصائية طب الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والأطفال، لصحيفة خليج تايمز في معرض الصحة العربي 2025 الذي يقام في دبي يوم الثلاثاء: "إن هذا النهج المبتكر يمكّن من رصد العديد من الاضطرابات الوراثية، بما في ذلك مرض فقر الدم المنجلي (الثلاسيميا)، وخلل العضلات، والتشوهات الأيضية".
وأوضحت أن الخصائص المميزة للجنين تمنح هذه الطريقة العديد من المزايا. أولاً، حجمه الصغير يساعد في إيصال "أكبر جرعة علاجية ممكنة من تعديل الجينات". ثانياً، عدم نضوج جهازه المناعي يقلل من خطر رفض العلاج. ثالثاً، الخلايا المستهدفة للتعديل تكون أكثر انتشاراً في الجنين مقارنة بما بعد الولادة، لأنها ستستمر في الانقسام طوال حياة الفرد.
كيف يعمل
الخطوة الأولى هي الفحص الجيني المبكر، وهو إجراء يتم قبل الزواج أو أثناء الحمل لرصد الأمراض الوراثية المحتملة التي قد تؤثر على الأجنة. تتضمن هذه العملية إجراء اختبارات وراثية على الوالدين للكشف عن وجود اضطراب وراثي.
وأوضحت الدكتورة نورة أنه في حال اكتشاف وجود اضطراب وراثي لدى الوالدين، يمكن أخذ عينة من دم الأم أو من خلال الحبل السري عندما تكون الأم في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل (حوالي 16 أسبوعاً)، ثم يتم تعديل الجين المسؤول عن المرض من خلال تقنيات العلاج الجيني، وهذا يتضمن استهداف وتعديل جينات محددة.
وبمجرد تعديل الجين، يتم إعادة إدخاله إلى الجسم عبر الحبل السري، حيث يستهدف الجين المحرر الأنسجة المصابة قبل ولادة الطفل.
توضح الدكتورة نورة: "على سبيل المثال، إذا كان أحد الوالدين يعاني من مرض عضلي وراثي، يمكن تعديل الجين المسؤول عن هذه الحالة. بعد التعديل، يتم إعادة إدخال الجين من خلال الحبل السري، مستهدفاً أنسجة العضلات المصابة قبل النمو الكامل للطفل".
"ومن المتوقع أن لا يكون الطفل مصاباً بهذا المرض الوراثي عندما يولد."
لقد أصبحت عملية الفحص هذه أكثر جدوى لمعالجة الاضطرابات الوراثية الجينية الإضافية. ويستكشف البحث حالياً إمكانية علاج متلازمة داون، حيث تم رصد 407 جينات مرتبطة بها كأهداف محتملة للتدخلات العلاجية المستقبلية. ويعد هذا التطور في الطب الوراثي بتحويل حياة العديد من الأشخاص، مما يمهد الطريق لعلاجات أكثر فعالية وتحسين النتائج.
وأضافت الدكتورة نورة: "حتى الآن لا توجد تجارب سريرية على البشر للعلاج الجيني، حيث تركز جميع الأبحاث الحالية على التجارب على الحيوانات، والتي أجريت منذ أربع سنوات حتى الآن، وفي حين أن هناك نسبة نجاح في هذه التجارب، إلا أن العلاج الجيني لم يتم تطبيقه على البشر بعد".