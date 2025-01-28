الإمارات: تقنيات جديدة لعلاج الأمراض الوراثية قبل ولادة الطفل

توضح الدكتورة نورة: "على سبيل المثال، إذا كان أحد الوالدين يعاني من مرض عضلي وراثي، يمكن تعديل الجين المسؤول عن هذه الحالة. بعد التعديل، يتم إعادة إدخال الجين من خلال الحبل السري، مستهدفاً أنسجة العضلات المصابة قبل النمو الكامل للطفل".

"ومن المتوقع أن لا يكون الطفل مصاباً بهذا المرض الوراثي عندما يولد."