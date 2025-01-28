الإمارات تعزز صحة المرأة وتسد الفجوة في الرعاية الصحية

وطوال مسيرتها المهنية، عملت الدكتورة مطر على تفنيد المفاهيم الخاطئة الضارة حول صحة المرأة. وكان أحد المعتقدات الشائعة التي واجهتها هو أن متلازمة داون موروثة من الأم. وأوضحت: "كان العديد من زملائي يعتقدون أن عمر الأم الشابة يمكن أن يؤثر على احتمالية إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون". وردًا على ذلك، أسست جمعية الإمارات لمتلازمة داون.