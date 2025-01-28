الإمارات تعزز صحة المرأة وتسد الفجوة في الرعاية الصحية
تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في معالجة الاحتياجات الصحية الفريدة للمرأة، مع التركيز على زيادة الوعي والتثقيف.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 يوم الاثنين، شددت الدكتورة مريم مطر، مؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، على أهمية تمكين الطلاب في التعليم العالي "حتى يفهموا الفسيولوجيا الأساسية لأجسامهم".
وأوضحت أن هذه المعرفة ستساعدهم على اكتساب "فهم أفضل للتأثير الجيني على كيفية تفاعل أجسامنا مع عوامل مختلفة".
وأكدت على أهمية التثقيف الصحي، مشيرة إلى أن المرأة والرجل بحاجة إلى فهم أعمق لصحتهما. ومن خلال تمكين الأفراد بالمعلومات والموارد المناسبة، تعتقد أنه يمكن الوقاية من العديد من الأمراض. وأشارت أيضًا إلى أن إحدى أبسط الطرق وأكثرها فعالية للحفاظ على الصحة هي ضمان الحصول على نوم جيد ليلاً.
وتمت مشاركة أفكارها خلال حلقة نقاشية حول "تعزيز الرعاية الصحية للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025. وإلى جانب الدكتورة مطر، ضمت اللجنة ثلاثة متخصصين بارزين آخرين في مجال الصحة: الدكتورة نوال نور، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى ماساشوستس بريغهام، والدكتورة كلثوم البلوشي، رئيسة قسم الابتكار في خدمات الصحة الإماراتية، وفاروق شماس جيوا، رئيس السياسات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في أورجانون.
"استثمر في صحة المرأة"
وسلطت الدكتورة مطر، التي سجلت تاريخاً باعتبارها أول امرأة تشغل منصب وكيل وزارة الصحة، الضوء على الفجوة الكبيرة في الرعاية الصحية حسب النوع الاجتماعي، وخاصة في مخيمات اللاجئين.
وفي العديد من هذه البيئات، لا يتم تصميم خدمات الرعاية الصحية لتلائم الاحتياجات الفريدة للنساء. وأشارت إلى أن الخدمات الأساسية، مثل الرعاية قبل الولادة، غالبًا ما يتم تجاهلها.
كما شاركت مثالاً آخر من مدرسة للاجئين في مالي، حيث أدى إدخال الحمامات المخصصة للإناث إلى زيادة كبيرة في الحضور، مما يسلط الضوء على تأثير الخدمات التي تستهدف الجنسين في مثل هذه البيئات.
وكرر خبراء آخرون دعوة الدكتور مطر إلى توفير رعاية صحية أكثر استهدافًا للجنسين. وأكدت الدكتورة نوال نور، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى ماساتشوستس بريغهام، أن الشرق الأوسط ليس وحده في الجهود المبذولة لتحسين صحة المرأة. وقالت: "على مستوى العالم، يقع على عاتقنا جميعًا تحسين صحة المرأة. والآن هو الوقت المناسب للاستثمار في صحة المرأة".
وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، رئيسة قسم الابتكار في هيئة الإمارات للخدمات الصحية، أن تحسين صحة المرأة لا يعني التنافس مع الرجل، بل تعزيز الرعاية الصحية للجميع. وأضافت: "ليس الأمر وكأن تحسين صحة المرأة سيؤثر سلباً على صحة الرجل. فعندما نعتني بصحة المرأة، فإننا نعتني بصحة المجتمع بأكمله".
معالجة المفاهيم الخاطئة
وطوال مسيرتها المهنية، عملت الدكتورة مطر على تفنيد المفاهيم الخاطئة الضارة حول صحة المرأة. وكان أحد المعتقدات الشائعة التي واجهتها هو أن متلازمة داون موروثة من الأم. وأوضحت: "كان العديد من زملائي يعتقدون أن عمر الأم الشابة يمكن أن يؤثر على احتمالية إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون". وردًا على ذلك، أسست جمعية الإمارات لمتلازمة داون.
كما تحدثت عن قصة من حتا عن عائلة أخفت طفلها المصاب بمتلازمة داون بسبب الوصمة المرتبطة بهذه الحالة. كانت الأسرة، التي لديها خمس بنات، قلقة من أن حالة الطفلة ستؤثر سلبًا على فرص زواج البنات.
وأوضح الدكتور مطر أن "الأطباء كانوا قلقين من أن يعتقد الناس خطأً أن السبب هو خطأ الأم. فإذا علم أي شخص أن لديه طفلاً مصابًا بمتلازمة داون، فإنه يفترض أن السبب هو الأم ويخشى أن تنقل البنات المرض إلى أطفالهن".
تحدثت الدكتورة مطر عن مدى صعوبة إقناع الناس بإجراء فحوصات لأطفالهم للكشف عن حالات مثل متلازمة داون. وأوضحت: "بخطوة واحدة فقط، تمكنت من إقناع الوزارة بتضمين أنواع مختلفة من الفحوصات على المستوى الوطني".
وسلطت الضوء على كيفية تمتع نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع فريد يسمح له بتنفيذ التغييرات بسرعة - وهو أمر قد يستغرق سنوات في بلدان أخرى. وقالت: "يمكننا تنفيذ التغييرات التي قد تستغرق سنوات في بلدان مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، حيث غالبًا ما يتعين على التشريعات المرور عبر الكونجرس".
وأضافت: "في الإمارات العربية المتحدة، إذا قدمت حالة مبنية على بحث جيد، فإن الأمور تتم بسرعة. والنساء في بلدي محظوظات للغاية، ونحن في وضع فريد من نوعه للمساعدة في تحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم".
معالجة الاضطرابات الوراثية
كما تذكرت الدكتورة مطر لحظة محورية حدثت قبل 14 عامًا والتي أثرت بشكل عميق على مسار حياتها المهنية. أثناء متابعتها لنيل درجة الدكتوراه في علم الوراثة السريرية في اليابان، كانت تتناول جرعات عالية من حبوب إطالة العمر عندما نصحها أحد زملائها بالتوقف عن استخدامها أثناء دورتها الشهرية.
"لقد كانت تجربة رائعة"، كما تذكرت الدكتورة مطر. "لم يُنصحني أحد قط بالتوقف عن تناول المكملات الغذائية أثناء فترة الدورة الشهرية".
دفعها هذا الاكتشاف إلى استكشاف الآثار الأوسع لكيفية تأثير الأدوية على النساء بشكل مختلف عن تأثيرها على الرجال، وخاصة أثناء فترة الحيض. وبعد مراجعة التجارب السريرية السابقة، وجدت أن معظمها لم يأخذ في الاعتبار الاختلافات بين الجنسين، مما دفعها إلى إعادة التفكير في استخدام أدوية ضغط الدم للنساء أثناء فترات الحيض.
وقالت الدكتورة مطر "لم تكن هناك تجارب سريرية تناولت هذا العنصر في عام 2011"، مشيرة إلى عدم وجود أبحاث خاصة بالجنسين. وبفضل هذا الاكتشاف، بدأت في الضغط من أجل إجراء مثل هذه الأبحاث، مما أدى إلى تحقيق خطوات كبيرة في معالجة الاضطرابات الوراثية بين سكان الإمارات العربية المتحدة.