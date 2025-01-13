الإمارات تعزز تصنيع الأدوية محلياً بنسبة 40٪ لتوفيرها بأسعار تنافسية
تشير تقارير الجهات التنظيمية والمصنعين المحليين إلى نمو كبير في إنتاج الأدوية المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث يعمل الآن أكثر من 35 مصنعاً في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 40 في المائة في العام المقبل، مما يساهم في توفير أدوية أكثر بأسعار معقولة.
ويتفق الخبراء على أن نمو التصنيع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لديه القدرة على خفض تكاليف الأدوية، طالما تم إدارة الأطر التنظيمية وديناميكيات السوق التنافسية بشكل فعال.
وقالت الدكتورة منى الموصلي، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة PRA Consultancy: "سيؤدي هذا النمو إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز استقرار الأسعار، وتوفير أسعار تنافسية، وتسهيل الوصول إلى الأدوية المتخصصة".
وأضافت أن "قدرة الشركات على تحمل التكاليف سوف تعتمد أيضاً على عوامل مثل تكاليف الاستثمار الأولي، والإشراف التنظيمي، والمنافسة في السوق".
كان النمو السريع لتصنيع الأدوية المحلية وترخيصها في الإمارات العربية المتحدة مدفوعاً بشكل كبير بجائحة كوفيد-19. ومن الجدير بالذكر أن إنتاج لقاح حياة فاكس في أبوظبي، وهو أول لقاح كوفيد-19 تم تصنيعه في المنطقة العربية، كان بمثابة إنجاز مهم.
وأوضحت الدكتورة الموصلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من الدول الرائدة خلال جائحة كوفيد-19 في الحفاظ على تسجيل الأدوية والوصول إلى الأسواق والعمليات التنظيمية. وكان هذا وقت الذروة للصناعة، وأشاد العالم بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية
وأكدت الدكتورة الموصلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية لديها. وقال: "تواصل الدولة تقديم خدمات ذكية مع حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. والخطوة التالية هي تنفيذ هذه الحلول في تصنيع الأدوية. وسوف تمتد أنظمة وعمليات الذكاء الاصطناعي الموجودة بالفعل إلى الإنتاج المحلي".
وأضافت "نتوقع أن يزداد الإنتاج المحلي بنسبة 40% خلال العام المقبل، كما افتتحت حكومة الإمارات العديد من مرافق المناطق الحرة، مثل كيزاد والمنطقة الحرة بجبل علي، لتنشيط التصنيع المحلي".
تزايد عدد المصانع
ينقسم قطاع تصنيع الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نوعين رئيسيين من الإنتاج - التصنيع الكامل، والذي يظل محدوداً، والتعبئة الجزئية. ومع وجود أكثر من 35 مصنعاً قائماً وأخرى إضافية قيد التطوير، فإن القطاع على استعداد لنمو كبير.
وأضافت الدكتورة الموصلي أن الحكومة تعمل على فتح القطاع وتوفير الدعم والحوافز الكبيرة للمستثمرين لإنشاء شركات تصنيع محلية.
ومن الأمثلة الحديثة على هذا النمو شركة الأدوية السويسرية "أسينو فارما"، التي افتتحت مرافق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الدكتورة مريم كلداري، مستشارة مجلس إدارة شركة جلوبال فارما للصناعات الدوائية ومقرها الإمارات، والرئيسة السابقة لقسم الصيدلة في وزارة الصحة الإماراتية، أن الحوافز والتركيز الحكومي ساهما بشكل كبير في ارتفاع التصنيع المحلي.
وأضافت "لم يكن هناك سوى عدد قليل من المصانع في السابق، والآن لدينا أكثر من 35 مصنعاً". على سبيل المثال، تنتج شركة جلوبال فارما مجموعة واسعة من الأدوية، بما في ذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري والإنفلونزا بالإضافة للفيتامينات. تأتي هذه الأدوية في أشكال مختلفة، مثل الأقراص والحقن والتسريب وقطرات العين.
زيادة الإنتاج المحلي
ورداً على التحديات الصحية الناشئة مثل فيروس التهاب الرئة البشري (HMPV)، ذكرت الدكتورة كلداري أن الدراسات جارية لتطوير علاجات فعالة. وأشارت أيضاً إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تعمل على تحسين "إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف مع الحفاظ على معايير الجودة العالية".
وأوضحت أن "التركيز على المستوى المحلي والإقليمي يسمح لنا بتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية لتلبية معايير الجودة مع الحفاظ على انخفاض التكاليف".
على سبيل المثال، تمكنت شركة جلوبال فارما من تخصيص خطوط إنتاج خاصة لتلبية متطلبات المناقصات الحكومية، مما يضمن توفر الأدوية بأسعار معقولة.
وأضافت الدكتورة كلداري: "لقد قمنا خلال السنوات الأخيرة بتوريد أدوية لعلاج فرط شحميات الدم ومضادات فرط ضغط الدم والمضادات الحيوية والأدوية المضادة للحساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق مناقصات محلية"، مسلطةً الضوء على كيفية تعزيز التصنيع المحلي لكل من العرض والقدرة على تحمل التكاليف.