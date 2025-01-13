الإمارات تعزز تصنيع الأدوية محلياً بنسبة 40٪ لتوفيرها بأسعار تنافسية

تشير تقارير الجهات التنظيمية والمصنعين المحليين إلى نمو كبير في إنتاج الأدوية المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث يعمل الآن أكثر من 35 مصنعاً في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 40 في المائة في العام المقبل، مما يساهم في توفير أدوية أكثر بأسعار معقولة.