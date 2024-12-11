الإمارات تستكشف إمكانيات الفضاء في علاج أمراض الركبة والقلب

وأضاف: "أؤكد لكم أنه لولا الإمارات العربية المتحدة لما كان هناك اتفاق أرتميس ولما كانت الاتفاقيات ناجحة كما هي اليوم... شمولية الاتفاقيات. أرادت الإمارات العربية المتحدة التأكد من أن كل دولة يمكن أن تصبح طرفاً في الاتفاقيات، وتلك النظرة إلى الشمولية، وروح الإمارات، والكونغرس، وجمع العالم معاً. الكلمة الأولى من الاسم "متحدون"، وهذا هو السبب جزئياً في نجاح الاتفاقيات مع 48 دولة موقعة الآن".