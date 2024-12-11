الإمارات تستكشف إمكانيات الفضاء في علاج أمراض الركبة والقلب
ربما يكون الفضاء هو المفتاح لحل واحدة من أكثر التحديات الصحية البشرية إلحاحاً - أمراض مثل مشاكل الركبة التي تؤرق حتى جيل الألفية في الوقت الحاضر.
في مناظرة أبو ظبي للفضاء، يوم الثلاثاء، خاض الخبراء في مناقشة لإحدى الحدود الرائعة للعلوم الطبية - الاستفادة من الفضاء كمختبر للطب التجديدي.
وأكدوا أن محطة الفضاء الدولية ليست مجرد مركز لرواد الفضاء والتجارب العلمية، بل هي مجال ناشئ للأمل في تحقيق تقدم في هندسة الأنسجة.
إن إنشاء أنسجة الغضروف الهلالي، الضرورية لإصلاح مفصل الركبة، والأنسجة القلبية والأوعية الدموية الحية، والتي تعد ضرورية لصحة القلب، تشكل بالفعل جزءاً من الأبحاث الجارية في الفضاء. ومن الممكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إحداث ثورة في العلوم الطبية، وتقديم علاجات جديدة لقضايا صحية أخرى مرتبطة بالعمر أيضاً.
قال "مايك جولد"، كبير مسؤولي التطوير في شركة ريدواير سبيس: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول في تطوير الفضاء حيث تتحد جاذبية الرحلات الفضائية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية بطرق من شأنها أن تحول هذه المجالات. لقد قمنا نحن شركة (ريدواير) بتصنيع أول غضروف في الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية. لقد قمنا بشيء يسمى منشأة التصنيع الحيوي أو BFF (بهدف إنشاء أنسجة بشرية في الفضاء). لقد قمنا الآن أيضاً بطباعة أنسجة القلب والأوعية الدموية الحية على متن محطة الفضاء الدولية، وتمكنا من إعادة هذه الأنسجة حية. وهذا يبين قدرتنا على علاج المرضى الذين يعانون من حالة القلب والأوعية الدموية ".
بناء أعضاء كاملة في الفضاء
وأكد مجدداً على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بيئات الجاذبية الصغرى في تعزيز التكنولوجيا الحيوية.
"في نهاية المطاف، سوف نتمكن من بناء "أعضاء كاملة" في الجسم، وهذا من شأنه أن يغير الحياة على الأرض... ما يسمى بالتبرع بالأعضاء. لقد توفي أصدقائي وهم ينتظرون الأعضاء المدرجة في القائمة. والآن، كعالم، لن تضطر إلى الانتظار للحصول على الأعضاء، وسوف يتمكن الناس بسهولة من الوصول إلى هذه الأعضاء المانحة للحياة وتجنب رد الفعل المضاد للرفض من الجسم. هذا هو المستقبل".
وأضاف مساعد مدير مكتب العلاقات الدولية والوكالات السابق في وكالة ناسا: "ما زلنا في بداية مواقع الفضاء التجارية وهذه النتائج التي ستخرج من الجاذبية الضئيلة ستكون الأكثر قبولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فرصة لتجاوز ما يحدث في مجال الأدوية الآن".
الفضاء والاستدامة
وفي الوقت نفسه، ألقى الخبير المخضرم الضوء على الفضاء والاستدامة، مشيراً إلى أن الاستفادة من الابتكار والمشاريع التجارية والشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تحول التحديات إلى مزايا.
"أعتقد أن هناك إمكانات هائلة (في الفضاء التجاري) للابتكار والتطوير ليس فقط لحل هذه القضية (الاستدامة)، ولكن لإيجاد طرق للاستفادة منها. على سبيل المثال، يمكننا استخدام الحطام المداري كوقود، والبناء في الفضاء. لذلك، أعتقد أن هذا وضع مربح للجانبين، ويمكننا تحويل المشكلة إلى ميزة من خلال تبني الفضاء التجاري والشراكات بين القطاعين العام والخاص وروح المبادرة المبتكرة."
الإمارات تؤكد على مبدأ "الشمولية" في اتفاقيات أرتميس
وفي معرض حديثه عن الدور المتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج أرتميس، وخاصة مساهمتها في غرفة بوابات محطة المدار القمري، أشاد جولد بالتزام الدولة بتعزيز استكشاف الفضاء مع ضمان استدامته.
وأكد على التأثير المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في نجاح اتفاقيات أرتميس التابعة لوكالة ناسا، وتحديداً تركيزها على الشمولية، والتي سمحت للدول من جميع الأحجام والقدرات بالانضمام.
وأضاف: "أؤكد لكم أنه لولا الإمارات العربية المتحدة لما كان هناك اتفاق أرتميس ولما كانت الاتفاقيات ناجحة كما هي اليوم... شمولية الاتفاقيات. أرادت الإمارات العربية المتحدة التأكد من أن كل دولة يمكن أن تصبح طرفاً في الاتفاقيات، وتلك النظرة إلى الشمولية، وروح الإمارات، والكونغرس، وجمع العالم معاً. الكلمة الأولى من الاسم "متحدون"، وهذا هو السبب جزئياً في نجاح الاتفاقيات مع 48 دولة موقعة الآن".