الإمارات تحقق قفزة نوعية في معدلات زراعة الأعضاء

وقالت "إن الدرجة النهائية MELD تخبرنا في الأساس عن مدى مرض الكبد لدى هذا المريض. وكلما ارتفعت الدرجة MELD، زادت حالة المريض سوءًا، ويتم تسجيل هذه الدرجة في السجل. وعندما يصبح الكبد متاحًا، فإنه يذهب عادةً إلى المريض الأكثر مرضًا، وهذا يخضع لسيطرة المركز الوطني لزراعة الأعضاء. ولا يمكن لأي مستشفى التأثير على من يذهب أولاً، حيث يتم ذلك على المستوى الوطني ويعتمد على الدرجة".