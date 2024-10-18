الإمارات: تجميد أنسجة المبيض حفاظاً على الخصوبة

منذ عقدين من الزمن، حينما اضطرت فتاة إماراتية للخضوع لعملية زرع نخاع عظمي، لاحت في الأفق غمامة العقم تُهدد مستقبلها. إلا أن والديّ الطفلة، التي لم تتجاوز التاسعة من عمرها آنذاك، قررا التماس العلاج لها في الخارج، حيث خضعت لعملية طبية كبيرة لتجميد أنسجة المبيض، مُنحت من خلالها أملاً جديداً في الأمومة.