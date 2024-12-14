الإمارات: انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال مع تغير الطقس
يوصي الأطباء في الإمارات العربية المتحدة الأهالي، لا سيما الذين لديهم أطفال صغار، بمتابعة أعراض مرض اليد والقدم والفم (HFMD)، إذ لاحظ بعض الأطباء ارتفاعاً في عدد هذه الحالات مؤخرًا.
وقال الأطباء إن الزيادة في الحالات تتزامن مع التحول الموسمي حيث تنتقل البلاد من الطقس الدافئ إلى الطقس البارد. ويتميز المرض بطفح جلدي وبثور وردية مؤلمة، كما يعاني المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في المفاصل وتشنجات في المعدة وغثيان وقيء وإسهال.
ومع انتشار هذه "العدوى الشائعة بين الأطفال"، يُحث الآباء على إبقاء الأطفال المرضى معزولين عن الآخرين.
يزدهر الفيروس في البيئات المزدحمة
قال الدكتور خالد سعد الدين الإدلبي، طبيب الأطفال في مركز برجيل الطبي المارينا: "في الإمارات العربية المتحدة، يُرى الارتفاع الموسمي في حالات مرض اليد والقدم والفم في المقام الأول في بداية العام الدراسي والأشهر الأكثر برودة، عندما يميل الناس إلى التجمع أكثر في الداخل. ويمكن أن يساهم أيضًا في انتشار المرض. يزدهر الفيروس في البيئات المزدحمة، مثل المدارس ومراكز الرعاية النهارية، حيث يكون الأطفال على اتصال وثيق".
يُشاهد مرض اليد والقدم والفم بشكل شائع عند الأطفال دون سن 10 سنوات، على الرغم من أنه قد يُصاب به البالغون أيضًا.
وقال الدكتور الإدلبي: "لقد شهدنا زيادة في عدد المرضى الأطفال الذين يعانون من أعراض مرض اليد والقدم والفم مؤخرًا. وبالمقارنة بالشهر الماضي، أقدر زيادة بنحو 15-20 في المائة في زيارات المرضى، خاصة مع اقترابنا من موسم الذروة للعدوى الفيروسية عند الأطفال".
ويشير الأطباء إلى أن التشخيص المبكر أمر ضروري لأنه يساعد في إدارة الأعراض وتقليل الانزعاج ومنع المضاعفات.
وقالت الدكتورة راين سيم (الدكتور نورين سيم)، استشاري طب الأطفال في المستشفى الكندي التخصصي بدبي: "تظهر الطفح الجلدي عادة حول الفم، وأخمص القدمين، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على مناطق أخرى من الجسم مثل الأرداف، وخاصة عند الأطفال الصغار. والسبب الأكثر شيوعًا هو فيروس يسمى كوكساكي، ولكن يمكن أن تسببه أيضًا فيروسات معوية أخرى. ويرتبط بالذباح الحلئي، حيث تظهر طفح جلدي مشابه في الحلق".
معدية للغاية
"إنه مرض شديد العدوى، خاصة في الأسبوع الأول، ويمكن أن يستمر من 7 إلى 10 أيام؛ وحتى أسبوعين للأطفال الصغار". وسلط الأطباء الضوء على أنه يمكن أن ينتقل عن طريق اللعاب وقطرات الجهاز التنفسي في البراز. "لا يزال الشخص معديًا إذا كان لديه بقع في حلقه، ولكن يمكن أن ينتقل عبر البراز حتى عندما يختفي الطفح الجلدي. يمكن للأطفال الأكبر سنًا والبالغين أيضًا نشره دون ظهور أي أعراض. شجع الأطفال على تغطية أنوفهم وأفواههم عند العطس أو السعال، وعدم لمس أفواههم بعد لمس الأسطح".
الحفاظ على النظافة المناسبة في الأماكن المشتركة
وأكد المتخصصون في الرعاية الصحية أن الحفاظ على نظافة اليدين أمر بالغ الأهمية، خاصة عند تنظيف الأماكن المشتركة مثل الحمامات بانتظام، للمساعدة في منع انتشار العدوى.
وقالت الدكتورة "ماماتا بوثرا"، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "إن التدخلات في الوقت المناسب يمكن أن تخفف من الانزعاج. منع الجفاف وضمان تناول كمية كافية من السوائل، خاصة عندما تجعل تقرحات الفم البلع مؤلمًا. للحد من انتشار المرض، يجب على المرء تنفيذ تدابير العزل والنظافة لمنع انتقال العدوى إلى الآخرين".
وأضاف بوثرا: "في الحالات الشديدة، وخاصة عندما تظهر أعراض عصبية أو جفاف، تكون الرعاية الطبية ضرورية. وقد تكون هناك حاجة إلى دخول المستشفى للحصول على الرعاية الداعمة، مثل السوائل الوريدية. ومن خلال الالتزام بالتدابير الوقائية والسعي للحصول على رعاية طبية سريعة عند الضرورة، يمكن إدارة تأثير مرض اليد والقدم والفم بشكل فعال".