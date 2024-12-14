الإمارات: انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال مع تغير الطقس

"إنه مرض شديد العدوى، خاصة في الأسبوع الأول، ويمكن أن يستمر من 7 إلى 10 أيام؛ وحتى أسبوعين للأطفال الصغار". وسلط الأطباء الضوء على أنه يمكن أن ينتقل عن طريق اللعاب وقطرات الجهاز التنفسي في البراز. "لا يزال الشخص معديًا إذا كان لديه بقع في حلقه، ولكن يمكن أن ينتقل عبر البراز حتى عندما يختفي الطفح الجلدي. يمكن للأطفال الأكبر سنًا والبالغين أيضًا نشره دون ظهور أي أعراض. شجع الأطفال على تغطية أنوفهم وأفواههم عند العطس أو السعال، وعدم لمس أفواههم بعد لمس الأسطح".