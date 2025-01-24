الإمارات: المهارات الجديدة تحمي الصحة العقلية لكبار السن
توقفت "زاهدة عبد الرحمن"، المقيمة في دبي، عن قيادة السيارة منذ أكثر من عشرين عاماً. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بدأت السيدة البالغة من العمر 64 عاماً في قيادة السيارة مرة أخرى. وقد تؤثر مثل هذه الجهود لتعلم مهارات جديدة أو صقل المهارات القديمة بشكل كبير على القدرات المعرفية لكبار السن مع تقدمهم في السن.
وقال الدكتور "مانيو فون مارافيك"، أخصائي الأعصاب في المركز الألماني لعلوم الأعصاب في دبي: "إن الحفاظ على نشاط أدمغتنا من خلال التعلم المستمر هو مهمة أساسية مدى الحياة".
وأضاف: "إن تعلم شيء جديد يؤدي إلى إنشاء وتنشيط اتصالات عصبية جديدة أو تشابكات دماغية تساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي والخرف. كما تعمل اللغات الجديدة أو المهارات العملية على تحسين المرونة العقلية للدماغ بالإضافة إلى القدرة على حل المشكلات."
وقالت "زاهدة" إن العودة إلى القيادة جعلتها أكثر ثقة ومنحتها شعوراً بالحرية. وتابعت: "منذ أن بدأت القيادة مرة أخرى، لم أعد أشعر بالثقة الكافية لقطع مسافات طويلة. ومع ذلك، أستطيع القيادة لرؤية أحفادي أو الخروج للتسوق - وهي أنشطة كنت أعتمد فيها على ابنتي في وقت سابق. كما أسعدني ذلك لأنني لم أنس القيادة. حتى بعد 20 عاماً، كنت قادرة على تذكر كل شيء عن القيادة على الفور باستخدام ذاكرة العضلات. أنا أستمتع بالحرية التي جاءت معها".
استمر في التعلم
وقال خبير آخر إن الأبحاث تشير إلى أن الاستمرار في تعلّم أشياء جديدة طوال مرحلة البلوغ قد يكون مفتاحاً لإبقاء المهارات الإدراكية حادة مع تقدم الناس في السن.
وكما تقول الدكتورة "أكتا تريفيدي"، أخصائية الأعصاب في عيادة "أستر" في القصيص: "في الواقع، قد يكون البالغون في منتصف العمر وكبار السن جيدين في التعلم مثل الشباب. وبالنسبة لكبار السن، يمكن أن يساعد التعلم المستمر في منع، أو إبطاء، أو تقليل التدهور المعرفي خلال السنوات الذهبية. يمكننا أن نفكر في الدماغ على أنه عضو "حسّاس".
وقالت إن الأدلة المتوفرة حالياً تشير إلى أن تدريب الدماغ يمنع الخرف. وأضافت: "وجدت إحدى الدراسات أن تدريب الدماغ يساعد على تحسين سرعة التفكير، ولكن ليس الذاكرة أو التفكير المنطقي. ومع ذلك، فإن هذا مجال بحثي جديد نسبياً. وكانت معظم الدراسات صغيرة جداً أو قصيرة جداً لاختبار تأثير تدريب الدماغ على إبطاء تقدم الخرف بشكل فعال".
ومع ذلك، أضاف الدكتور "مانيو" أنه رغم عدم وجود أدلة، فإن الإمكانية الفعالة الوحيدة لتقليل خطر الإصابة بالخرف أو تأخير تقدمه هي الانغماس في التعلم مدى الحياة بالإضافة إلى تقليل عوامل الخطر.
وقال: "يتعين على الناس أن يحافظوا بنشاط على صحة أدمغتهم من خلال تعلّم مهارات جديدة، والمشاركة الاجتماعية، وممارسة الأنشطة الفكرية والجسدية، والانخراط في التحفيز اليومي للدماغ. وفي نهاية المطاف، قد يمنعنا ذلك من الإصابة بهذه الحالة".
المهارات التي يجب إتقانها
وذكر الدكتور"مانيو" إن إتقان لغات جديدة وتعلم العزف على آلة موسيقية قد يكونان من الطرق لضمان وظائف إدراكية حادة.
وأردف قائلاً: "لقد أظهرت العديد من الدراسات أن العزف على آلة موسيقية أو الغناء في جوقة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف"، كما قال. "يمكن للمهارات الإبداعية الأخرى مثل الرسم، والتلوين، والحياكة، والكروشيه تحسين المهارات الحركية الدقيقة. يجب أيضاً إتقان مهارات التكنولوجيا ويجب على الناس استخدام مجموعة متنوعة من التطبيقات وبرامج الكمبيوتر لتعزيز التركيز، والانتباه، والذاكرة، والتفكير المرن".
وأضاف الدكتور أن الأنشطة البدنية مثل المشي، والركض، والرقص، والسباحة مهمة أيضاً للصحة. "تزيد هذه الأنشطة من أكسجين المخ وتحفز وتعزز عامل نمو الأعصاب وتساعد بشكل أفضل في السيطرة على عوامل الخطر الأخرى مثل مرض السكري وارتفاع الدهون وارتفاع ضغط الدم الشرياني، والتي تساهم في تطور الخرف الوعائي".
وأوصت الدكتورة "أكتا" باتباع نظام غذائي جيد، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة أنشطة أخرى. وقالت: "إن اتباع نظام غذائي متوسطي ونظام "مايند" (التدخل المتوسطي لتأخير التنكس العصبي) قد يساعد في إبطاء تقدم مرض الزهايمر أو تقليل خطر الإصابة به".
وأضافت: "تتضمن أنماط الأكل هذه الكثير من الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء، والتوت، والبقوليات، والمكسرات، وزيت الزيتون، والحبوب الكاملة، وثلاث حصص على الأقل من الأسماك كل أسبوع."
وعلى صعيد الأنشطة، نصحت المتخصصة بعدم الإفراط في مشاهدة التلفاز، "لأنه نشاط سلبي لا يفعل الكثير لتحفيز الدماغ".
"يجب على الناس أيضاً تدريب أدمغتهم من خلال حل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو، أو القراءة، أو لعب الورق، أو تجميع أحجيات الصور المقطوعة."