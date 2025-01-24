الإمارات: المهارات الجديدة تحمي الصحة العقلية لكبار السن

وقالت "زاهدة" إن العودة إلى القيادة جعلتها أكثر ثقة ومنحتها شعوراً بالحرية. وتابعت: "منذ أن بدأت القيادة مرة أخرى، لم أعد أشعر بالثقة الكافية لقطع مسافات طويلة. ومع ذلك، أستطيع القيادة لرؤية أحفادي أو الخروج للتسوق - وهي أنشطة كنت أعتمد فيها على ابنتي في وقت سابق. كما أسعدني ذلك لأنني لم أنس القيادة. حتى بعد 20 عاماً، كنت قادرة على تذكر كل شيء عن القيادة على الفور باستخدام ذاكرة العضلات. أنا أستمتع بالحرية التي جاءت معها".