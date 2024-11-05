الإمارات الشمالية تستعد لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي بأسعار مخفضة

وتتراوح الأسعار في دبي وأبوظبي بين 650 و 900 درهم على التوالي. ويجذب هذا الفارق الكبير في التكلفة اهتماماً متزايداً حيث تستعد الشركات والجهات الراعية لتلبية المتطلبات الجديدة.

حالياً، يتعين على الشركات العاملة في أبوظبي ودبي الالتزام بتوفير التأمين الصحي للموظفين، وسيتم تطبيق ذلك على الشركات والرعاة في المناطق الشمالية اعتباراً من العام المقبل.

ويقول خبراء المجال إن شركات التأمين تفضل استخدام الخطط القائمة في دبي كأساس للمناطق الشمالية. ومستوى التغطية المقدمة للمقيمين في هذه المناطق مماثل بشكل كبير لمستوى التغطية في دبي. وتشمل هذه الخطط عموماً مزايا صحية أساسية مثل خدمات الرعاية الصحية الداخلية والخارجية ورعاية الأمومة والطوارئ، مع إضافات اختيارية لاحتياجات شاملة أكثر.

وأشار "أفيناش بابور"، الرئيس التنفيذي لشركة "Insurancemarket.ae"، إلى أن شركات التأمين لم تطلق جميعها حزم التأمين المخصصة لسكان المناطق الشمالية بشكل كامل حتى الآن، ولكن معظمها يقترب جداً من القيام بذلك.