الإمارات الشمالية تستعد لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي بأسعار مخفضة
تبدأ قيمة أقساط التأمين الصحي في الإمارات الشمالية من مبلغ 350 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، وهو ما يقرب من نصف تكلفة التأمين في دبي وأبوظبي، وفقاً لخبراء الصناعة.
واعتباراً من الأول من يناير 2025، سيصبح التأمين الصحي إلزامياً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومع اقتراب موعد تطبيق القرار، ارتفع الطلب على التأمين الصحي في الإمارات الشمالية، وخاصة بسبب انخفاض أقساط التأمين نسبياً في هذه المناطق.
وتتراوح الأسعار في دبي وأبوظبي بين 650 و 900 درهم على التوالي. ويجذب هذا الفارق الكبير في التكلفة اهتماماً متزايداً حيث تستعد الشركات والجهات الراعية لتلبية المتطلبات الجديدة.
حالياً، يتعين على الشركات العاملة في أبوظبي ودبي الالتزام بتوفير التأمين الصحي للموظفين، وسيتم تطبيق ذلك على الشركات والرعاة في المناطق الشمالية اعتباراً من العام المقبل.
ويقول خبراء المجال إن شركات التأمين تفضل استخدام الخطط القائمة في دبي كأساس للمناطق الشمالية. ومستوى التغطية المقدمة للمقيمين في هذه المناطق مماثل بشكل كبير لمستوى التغطية في دبي. وتشمل هذه الخطط عموماً مزايا صحية أساسية مثل خدمات الرعاية الصحية الداخلية والخارجية ورعاية الأمومة والطوارئ، مع إضافات اختيارية لاحتياجات شاملة أكثر.
وأشار "أفيناش بابور"، الرئيس التنفيذي لشركة "Insurancemarket.ae"، إلى أن شركات التأمين لم تطلق جميعها حزم التأمين المخصصة لسكان المناطق الشمالية بشكل كامل حتى الآن، ولكن معظمها يقترب جداً من القيام بذلك.
وقالت "توشيتا تشوهان"، رئيسة أعمال التأمين الصحي وتأمين السيارات في"بوليسي بازار" "Policybazaar.ae"، إن التغطية الأساسية وحزم الأقساط المنخفضة تبدأ بأقساط سنوية تبلغ 350 درهماً إماراتياً.
وأضافت أن شركات التأمين تبيع حالياً خدمات تأمين صحي معززة تشابه الموجودة في دبي.
وقال "أفيناش بابور" إنه على عكس دبي وأبوظبي حيث يتم تحديد الحد الأدنى لمستوى التغطية من قبل السلطات الصحية المحلية، لا يوجد تعليمات مماثلة حتى الآن للمناطق الشمالية. وأضاف: "تقوم شركات التأمين حالياً بتوفير نفس أنواع المزايا لحاملي التأشيرات في هذه المناطق المتوفرة في دبي. قد يتغير ذلك بمجرد وضع اللوائح المحلية".
وقال معين الرحمن، المدير التنفيذي لشركة "يونيتراست للتأمين"، إن بعض الشركات طرحت بالفعل حزم تأمين للمناطق الشمالية.
وأضاف أن «الباقات الصادرة لهذه المناطق أرخص بكثير مقارنة بدبي وأبوظبي».