الإمارات: الرياضة مفتاح لإبطاء تطورمرض"باركنسون"

وأكد الدكتور مخيبر أن ممارسة التمارين الرياضية تظل الطريقة الأكثر فعالية لإبطاء تقدم المرض بالنسبة للأفراد الذين تم تشخيصهم مؤخرًا بمرض باركنسون. وأوضح: "قد يبدو الأمر تبسيطيًا، لكن ممارسة التمارين الرياضية هي الطريقة الوحيدة المثبتة حتى الآن لإبطاء المرض. كما نعمل أيضًا على الكثير من الأدوية والأشياء الأخرى التي يمكن أن تساعد في إبطاء المرض. ولكن في هذه المرحلة، تعتبر ممارسة التمارين الرياضية أمرًا أساسيًا".