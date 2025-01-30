الإمارات: الذكاء الاصطناعي يعزز ذاكرة مرضى الزهايمر
أوضح أحد علماء النفس أن الذكاء الاصطناعي سيساعد مرضى الزهايمر والخرف على استعادة ذكرياتهم، مشيرا إلى أنه "يتم إنتاج صور ومقاطع فيديو واضحة من خلال إنشاء ذكريات اصطناعية بناء على ذكريات المريض المتبقية أو من خلال جلسات مع أقاربه. تساعد هذه المساعدات البصرية المرضى على تذكر اللحظات المهمة عندما يشاهدونها، مما يعزز قدرتهم على الذاكرة بشكل عام".
وخلال زيارة صحيفة خليج تايمز لجناح هيئة الخدمات الصحية الإماراتية في معرض الصحة العربي 2025، قالت الطبيبة النفسية علياء خوري: "من المتوقع أن يتم استخدام أول تطبيق لهذه التقنية في أبريل/نيسان في مستشفى الأمل بدبي. وقد أجريت تجارب ناجحة في دول مثل إسبانيا ولندن، ما يشير إلى أن هذه الأساليب يمكن أن تحسن بشكل فعال نوعية حياة المرضى".
وأوضحت خوري أن "الذاكرة الاصطناعية تساعد المرضى المصابين بالزهايمر والخرف. ويعيد هذا النهج المبتكر الذكريات الشخصية إلى الحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم، ويجمع بين علم النفس المعرفي والتكنولوجيا المتطورة. ويهدف إلى إعادة خلق التجارب البصرية والحسية التي ربما تلاشت أو فقدت بمرور الوقت".
تصميم الذكريات بما يتناسب مع الثقافة
وأوضحت خوري أن الخوارزميات سيتم تعديلها لتتناسب مع ثقافة دولة الإمارات، بما في ذلك الملامح والملابس والتقاليد والمواقع، لجعل الذكريات واقعية ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتجارب المريض.
ووصفت كيف يتم إنشاء الذكريات الاصطناعية. وقالت: "نلتقط صورًا تقليدية، مثل المتاحف والأحياء والمساجد. وبمساعدة المريض، نجمع المزيد من التفاصيل، مثل الذكريات التي يتذكرها، والمواقف التي مر بها، والأشخاص من حوله، والطبيعة والأماكن التي يتذكرها. نضيف ونعزز هذه العناصر باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التجربة للفرد".
وعلى عكس الذكريات الطبيعية المخزنة في الدماغ البشري، يتم توليد الذكريات الاصطناعية باستخدام خوارزميات متقدمة تعمل على تحويل الأوصاف اللفظية أو المكتوبة إلى صور حية أو مقاطع فيديو قصيرة. وهذا يسمح للأفراد بإعادة زيارة لحظاتهم الثمينة بطريقة جديدة ومبتكرة.
دعم الحياة اليومية والتكيف
وأضافت الدكتورة خوري أن "هذه الطريقة يمكن أن تستخدم أيضا لإنشاء ذكريات عن الروتين اليومي للشخص، مما قد يساعده على التكيف مع المجتمع والتعرف على محيطه".
وذكرت كيف يمكن أن يبطئ تطور مرض الزهايمر والخرف من خلال مواجهة وإبطاء العمليات التي تؤدي إلى المرض.
وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الذاكرة الاصطناعية في إنشاء صور أو مقاطع فيديو قصيرة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل الزهايمر والخرف. وأشار خوري إلى "أننا نتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتخصيص صور خاصة بكل فرد".