الإمارات: الذكاء الاصطناعي يعزز ذاكرة مرضى الزهايمر

أوضح أحد علماء النفس أن الذكاء الاصطناعي سيساعد مرضى الزهايمر والخرف على استعادة ذكرياتهم، مشيرا إلى أنه "يتم إنتاج صور ومقاطع فيديو واضحة من خلال إنشاء ذكريات اصطناعية بناء على ذكريات المريض المتبقية أو من خلال جلسات مع أقاربه. تساعد هذه المساعدات البصرية المرضى على تذكر اللحظات المهمة عندما يشاهدونها، مما يعزز قدرتهم على الذاكرة بشكل عام".