الإمارات: الإجهاد النفسي والتوتر يربك الجهاز الهضمي
يشهد الأطباء في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً في عدد المرضى الذين يعانون من اضطرابات في المعدة وانتفاخ البطن ومشاكل متعلقة بالأمعاء، والتي يعزونها إلى مستويات عالية من التوتر والقلق. ويحذر الخبراء من أن الإجهاد العقلي المطول يمكن أن يعطل عملية الهضم، ويؤدي إلى ارتجاع الحمض، بل ويساهم حتى في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.
ويُشار إلى نمط الحياة السريع، والضغوط المرتبطة بالعمل، والقلق الشخصي باعتبارها عوامل رئيسية.
ولنتأمل هنا حالة أحمد الخطيب ـ فهو نشيط، ومنتبه لما يأكله، ومنضبط في روتينه اليومي. ولكن على مدى العام الماضي، كانت معدته مصدراً مستمراً للمتاعب. فقد كان يعاني من الانتفاخ، والتقلصات، والهضم غير المتوقع ـ بغض النظر عما حاوله من أساليب ـ ولكن لا شيء بدا وكأنه يساعده. فقد أجرى الأطباء له الفحوصات، وعدلوا نظامه الغذائي، ووصفوا له الأدوية، ولكن الراحة كانت دائماً مؤقتة.
ثم، في محادثة غير رسمية مع صديق، وهو طبيب نفساني، أصبحت كل الأمور في نصابها الصحيح. لم تكن المشكلة مجرد طعام. بل كانت التوتر. كانت ساعات العمل الطويلة، وضغوط إعالة أسرته، والمسؤوليات التي لا تنتهي، تستنزفه ببطء، ليس عقليًا فحسب، بل وجسديًا أيضًا. اتضح أن أمعائه كانت تحمل ثقل همومه طوال الوقت.
معالجة التوتر
"لأشهر، كنت أعتقد أنني أعاني من عدم تحمل الطعام دون تشخيص. توقفت عن تناول منتجات الألبان، ثم الجلوتين، ثم حتى القهوة... في كل مرة على أمل أن يحل ذلك المشكلة. ذهبت أيضًا إلى طبيب أمراض الجهاز الهضمي. لكن لم يتغير شيء."
"لكن بعد التحدث إلى صديقي الطبيب النفسي، بدأت في معالجة ضغوطي، ووضع حدود في العمل، وأخذ فترات راحة واعية، وأيضًا مع بعض الأدوية بدأت معدتي تستقر. لم أكن أعلم أبدًا أن الأمعاء والعقل متصلان بهذه الطريقة، ولكن الآن، أرى ذلك بوضوح. كان التوتر هو الجاني الحقيقي طوال الوقت"، أضافت المغتربة الأردنية.
وعلى نحو مماثل، كان "أرفيند ك". البالغ من العمر 50 عاماً يعاني من ضغوط واضحة بعد أن طُلب منه ترك وظيفته التي كان يشغلها منذ فترة طويلة، قبل ستة أشهر. فقد أثقلت حالة عدم اليقين بشأن مستقبله كاهله، مما أدى إلى إصابته بالأرق وفقدان الشهية ونوبات عسر الهضم المتكررة.
ما لم يدركه هو أن التوتر لم يكن يؤثر على عقله فقط، بل كان يؤثر أيضًا على صحة أمعائه.
"لم أكن أتصور قط أن مخاوفي بشأن العمل ستظهر في صورة آلام مستمرة في المعدة"، كما قال أرفيند. "كان الأمر وكأن جسدي يتفاعل مع مشاعري بطرق لم أتوقعها. ثم أوضح لي الأطباء بعد بضعة فحوصات أنه لا يوجد شيء خطير بشأن صحتي. قيل لي إن الإجهاد المزمن يعطل ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخ والارتجاع الحمضي وحتى متلازمة القولون العصبي (IBS)."
المحفزات الشائعة
في غضون ذلك، أكد خبراء طبيون أن التوتر والقلق والتوتر من الأسباب الشائعة لاضطرابات المعدة وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى، وهي عادة ما تكون مؤقتة وغير حادة.
ومع ذلك، فإن التوتر والقلق لفترات طويلة يمكن أن يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في المعدة على المدى الطويل.
وقال الدكتور نجيب صلاح عبد الرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "يمكن أن يؤدي التوتر إلى إثارة آلام المعدة ومشاكل الأمعاء الأخرى بسبب اتصال الدماغ والأمعاء، والمعروف أيضًا باسم محور الأمعاء والدماغ. يربط نظام الاتصال ثنائي الاتجاه هذا الجهاز العصبي المركزي (الدماغ) بالجهاز العصبي المعوي (الأمعاء).
"عندما يشعر المخ بالتوتر، فإنه يفرز هرمونات التوتر، والتي يمكن أن تؤثر على وظيفة الأمعاء. ويمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض مثل آلام المعدة، والانتفاخ، والإسهال أو الإمساك؛ والغثيان، وقد يسبب متلازمة القولون العصبي (IBS). الأمعاء حساسة للغاية للتوتر العاطفي والنفسي، مما قد يعطل عملها الطبيعي، مما يؤدي إلى عدم الراحة أو تفاقم الحالات الموجودة."
وأضاف أن "هذا الاتجاه ملحوظ بشكل خاص في المناطق الحضرية حيث تساهم المنافسة الشديدة وضغوط العمل وأنماط الحياة السريعة في خلق التوتر المزمن".
وأشار عبد الرحمن إلى أن دراسة نشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي أشارت إلى ارتفاع في اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية (FGIDs)، مثل متلازمة القولون العصبي، خلال جائحة كوفيد-19، وربطتها بارتفاع مستويات التوتر والقلق.
وقال الدكتور محروس الرجال، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى السعودي الألماني عجمان: "هناك أدلة تشير إلى أنه في حوالي 50 في المائة من الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، تظهر أعراض الجهاز الهضمي أولاً، ثم يتطور اضطراب المزاج الجديد في وقت لاحق، مما يشير إلى وجود اضطراب في الأمعاء والدماغ في مجموعة فرعية من هؤلاء المرضى".
النهج الشامل لإدارة التوتر
أكد الأطباء أنه بالإضافة إلى الأدوية المؤقتة، فإن إدارة مشاكل الأمعاء المرتبطة بالتوتر تتطلب نهجًا شاملاً يعالج كل من العقل والأمعاء.
وأضافت عبد الرحمن: "يمكن أن تساعد ممارسات مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق واليقظة في تقليل مستويات التوتر. كما يعمل النشاط البدني على تحسين حركة الأمعاء وتقليل التوتر. كما يدعم النظام الغذائي الغني بالألياف والبروبيوتيك (الزبادي والأطعمة المخمرة) والبريبايوتيك (الثوم والبصل والموز) صحة الأمعاء. يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تفاقم التوتر ومشاكل الأمعاء، لذا احرص على الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد".