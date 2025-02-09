الإمارات: الإجهاد النفسي والتوتر يربك الجهاز الهضمي

ولنتأمل هنا حالة أحمد الخطيب ـ فهو نشيط، ومنتبه لما يأكله، ومنضبط في روتينه اليومي. ولكن على مدى العام الماضي، كانت معدته مصدراً مستمراً للمتاعب. فقد كان يعاني من الانتفاخ، والتقلصات، والهضم غير المتوقع ـ بغض النظر عما حاوله من أساليب ـ ولكن لا شيء بدا وكأنه يساعده. فقد أجرى الأطباء له الفحوصات، وعدلوا نظامه الغذائي، ووصفوا له الأدوية، ولكن الراحة كانت دائماً مؤقتة.