الإمارات: استراتيجيات متطورة للإقلاع عن التدخين

ويقدم الدليل "استراتيجيات شاملة" وخطوات مفصلة لإدارة كل مرحلة من مراحل إدمان التبغ، تشمل العلاجات السلوكية والأدوية المُعتمدة من قبل السلطات الصحية، وذلك لثلاث فئات رئيسية: الأفراد الذين يسعون للإقلاع عن التدخين، والذين لا يرغبون في الإقلاع، بالإضافة إلى المدخنين السابقين المعرّضين لخطر الانتكاس.