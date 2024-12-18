الإمارات: استراتيجيات متطورة للإقلاع عن التدخين
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليلاً إرشادياً يساعد المتخصصين في المجال الصحي على إدارة إدمان التبغ، وذلك بهدف تقديم الدعم والاستشارات النفسية للأفراد الراغبين في الإقلاع عن جميع أنواع ومشتقات التبغ، بما فيها السجائر الإلكترونية.
ويقدم الدليل "استراتيجيات شاملة" وخطوات مفصلة لإدارة كل مرحلة من مراحل إدمان التبغ، تشمل العلاجات السلوكية والأدوية المُعتمدة من قبل السلطات الصحية، وذلك لثلاث فئات رئيسية: الأفراد الذين يسعون للإقلاع عن التدخين، والذين لا يرغبون في الإقلاع، بالإضافة إلى المدخنين السابقين المعرّضين لخطر الانتكاس.
كما يتضمن تفاصيل "الاختبارات الدولية المتقدمة" المستخدمة لقياس إدمان النيكوتين، ويسلط الضوء على توظيف التكنولوجيا في تقييم مدى استعداد المدخن للإقلاع، إلى جانب مخاطر انتكاسته وعودته إلى استخدام التبغ.
ويولي هذا الدليل الإرشادي أهمية خاصة للرعاية لمنع الانتكاس، كما يستفيد من الجهود التعاونية لكوادر الرعاية الصحية والمتخصصين لإدارة برامج الصحة الوقائية، ومعالجة المشاكل الصحية المرتبطة باستهلاك التبغ، وتعزيز أنماط حياة صحية أكثر.
ويهدف أيضاً إلى تمكين العاملين في مجال الصحة من مساعدة المرضى على الحدّ من استهلاك التبغ، ووقاية المجتمع من مخاطره، وتقديم الدعم للراغبين في الإقلاع عنه من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة.