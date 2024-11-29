الإمارات: ارتفاع حالات الإنفلونزا والربو مع التحولات الموسمية

مع التغيرات الموسمية في الإمارات، لاحظ مقدمو الرعاية الصحية زيادة في زيارات المرضى. بعض الأشخاص ظهرت عليهم أعراض تشبه الإنفلونزا، بينما يحتاج قليل منهم إلى رعاية طبية عاجلة بسبب صعوبة في التنفس.

عادةً ما يؤدي التحول الموسمي إلى زيادة في حالات العدوى الفيروسية، خصوصاً خلال الأشهر الباردة. وذكر الخبراء الطبيون أن التغيرات بين المواسم يمكن أن تشكل مخاطر صحية، مثل تقلبات درجات الحرارة، والمواد المسببة للحساسية، والعدوى الفيروسية.

قالت الدكتورة نجوى خليل عكاشة، أخصائية الطب الباطني والغدد الصماء في مستشفى إنترناشيونال مودرن دبي: "لقد لاحظنا زيادة في التهابات الجهاز التنفسي خلال الأسابيع الأخيرة، بالتوازي مع زيادة الفيروسات التنفسية الموسمية. وقد أفادت العيادات والمستشفيات في جميع أنحاء الإمارات بزيادة بنسبة 20-25% في عدد المرضى الذين يعانون من مشكلات تنفسية مقارنة بالشهر الماضي. هذا الاتجاه شائع في هذا الوقت من العام، حيث تنتشر العدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (فيروس يُسبب عدوى الجهاز التنفس العلوي والرئتين) والأمراض التنفسية الأخرى في الطقس البارد والأماكن المغلقة المزدحمة."