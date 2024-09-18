ارتفاع حالات الإنفلونزا والأطباء يؤكدون أهمية اللقاح

تتركز الحالات التي تم تسجيلها في المستشفيات على أشخاص يعانون من أعراض الحمى والإرهاق ومشاكل في الجهاز التنفسي.

وقد عانى كريم الشيخ، مدير مبيعات ميداني يبلغ من العمر 34 عاماً في دبي، من ظهور أعراض الأنفلونزا بشكل مفاجئ بعد عودته من رحلة إلى الهند. وقال: "ظهرت الأعراض فجأة بعد عودتي من الإجازة. اعتقدت أنها مجرد أعراض إرهاق السفر، ولكن خلال يوم واحد، ارتفعت حرارتي وبدأت أشعر بآلام في جسمي. لذا توقفت عن العمل منذ أربعة أيام ولم أعد قادراً على القيام بمهامي بشكل طبيعي".