الإمارات:تغيرات الطقس ترفع نسبة إصابة الأطفال بالإنفلونزا

أكد الأطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المرضى الأطفال الذين يراجعون عياداتهم وهم يعانون من أعراض الأنفلونزا، وذلك بسبب التقلبات السريعة في درجات الحرارة في الآونة الأخيرة مقارنة بالشهر السابق.
وفي أوائل شهر أكتوبر، انخفضت درجات الحرارة بضع درجات حيث شهدت الإمارات العربية المتحدة أمطارًا غزيرة ورعدًا وبرقًا خلال الأسبوع الأول.
وأكد المتخصصون في مجال الرعاية الصحية أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل صحية أثناء التحولات الموسمية، وغالباً ما يكون ذلك بسبب التغيرات في الطقس، أو المواد المسببة للحساسية، أو العدوى الفيروسية.
"هناك ارتفاع ملحوظ في حالات نزلات البرد الموسمية والإنفلونزا بين أطفال المدارس مع برودة الطقس. وترتبط هذه الزيادة بقضاء الأطفال وقتًا أطول في الداخل مع الأطفال المصابين، مما يسهل انتشار الفيروسات. في الواقع، شهدنا ارتفاعاً بنسبة 30 في المائة في عدد المرضى، مع زيارة حوالي 100 إلى 150 طفلًا للعيادة كل أسبوع يشكون من السعال والحمى ونزلات البرد،" قال الدكتور "إجناتيوس إدوين ديسوزا"، استشاري طب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى جامعة ثومباي.
وأضاف أن "العديد من هذه الحالات أثبتت إصابتها بالأنفلونزا من النوع أ، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالأشهر السابقة عندما كانت الأرقام أقل بكثير".
وأوضح الأطباء أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الأنف والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة الجافة المليئة بالغبار تهيج مجرى الهواء بشكل متكرر، مما يزيد من التعرض للعدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا.
وقال الدكتور سعد عزيز، أخصائي طب الأطفال في مستشفى ميدور بأبوظبي: "نلاحظ ارتفاعًا في حالات البرد والإنفلونزا الموسمية بين أطفال المدارس مع تغير الطقس وبدء الأشهر الباردة. يعاني الأطفال من أعراض مثل سيلان الأنف واحتقان الأنف والتهاب الحلق والسعال والعطس والحمى والتعب والصداع وأحيانًا آلام العضلات. تنتشر هذه الفيروسات بسرعة في المدارس، خاصة عندما لا يتم اتباع التدابير الوقائية الأساسية".
تشمل الشكاوى الشائعة لدى هؤلاء المرضى ارتفاع درجة الحرارة، حيث يعاني العديد من الأطفال من درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). إلى جانب الحمى، يتم الإبلاغ بشكل متكرر عن السعال المستمر، وسيلان الأنف أو احتقانه، والتهاب الحلق، وآلام الجسم.
وأشار الأطباء إلى أنه في حين أن الآباء غالبا ما يتعرفون على هذه الأعراض في وقت مبكر، إلا أن بعض الأطفال لا يزالون يذهبون إلى المدرسة، مما يساهم في انتشار الفيروس داخل المجتمعات المدرسية.
"يبدو أن أكثر من 50% من المرضى الذين يأتون إلى منشأتنا هذا الشهر يعانون من هذه الأعراض (التي تشبه أعراض الأنفلونزا). وبشكل أساسي، يعاني المرضى الذين يزورون منشأتنا من نزلات البرد والتهاب الأنف والحمى الشديدة وآلام الجسم والصداع. ويشكو بعض المرضى أيضًا من أعراض الجهاز الهضمي مثل القيء واضطراب المعدة والإسهال. تنتشر الأنفلونزا الموسمية في المقام الأول من شخص إلى آخر. ويمكن أن تنتشر الأنفلونزا أيضًا إذا لمس الشخص سطحًا ملوثًا بشخص مصاب."
وأضاف: "أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا هي التطعيم ضدها من خلال أخذ لقاح الأنفلونزا السنوي. حافظ على النظافة في جميع الأوقات باستخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول وغسل يديك بالماء والصابون".