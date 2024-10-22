الإمارات:تغيرات الطقس ترفع نسبة إصابة الأطفال بالإنفلونزا

"يبدو أن أكثر من 50% من المرضى الذين يأتون إلى منشأتنا هذا الشهر يعانون من هذه الأعراض (التي تشبه أعراض الأنفلونزا). وبشكل أساسي، يعاني المرضى الذين يزورون منشأتنا من نزلات البرد والتهاب الأنف والحمى الشديدة وآلام الجسم والصداع. ويشكو بعض المرضى أيضًا من أعراض الجهاز الهضمي مثل القيء واضطراب المعدة والإسهال. تنتشر الأنفلونزا الموسمية في المقام الأول من شخص إلى آخر. ويمكن أن تنتشر الأنفلونزا أيضًا إذا لمس الشخص سطحًا ملوثًا بشخص مصاب."