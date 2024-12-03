الإمارات:إرشادات جديدة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم

وأضاف أن الغرض من هذه الإرشادات هو الكشف عن الأفراد الذين كان يُعتقد في السابق أنهم يعانون من ضغط دم طبيعي أو مرتفع بشكل طفيف. وقال: "يساعدنا هذا في تحديد الأفراد الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين هذه المجموعة حتى يمكن إعطاؤهم العلاج المناسب لتجنب المضاعفات المستقبلية". "وعلاوة على ذلك، فإن الأدوية المستخدمة لعلاجهم توفر فوائد. فهي توفر الحماية للدماغ والقلب والكلى".