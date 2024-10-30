الإفراط في ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى نتائج عكسية

ونوّهوا بأن من يُعانون من متلازمة الإفراط في التدريب قد يواجهون نتائج عكسية، إذ تُصاب أجسادهم بالإرهاق في محاولتها للتعامل مع الضغوط والمطالب المفرطة.

يوصي الخبراء بممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً. ومع عودة تحدي اللياقة في دبي، يسعى القائمون عليه إلى تعزيز نهج متوازن للياقة البدنية والصحة العامة. وتُبرز هذه المبادرة أهمية الالتزام بنصف ساعة من الرياضة يومياً كونه الخيار الأمثل للصحة، فهو يُركّز على الاستمرارية بدلاً من التدريبات الشاقة والمطوّلة.