الأطباء يدحضون خرافة ابتلاع اللسان أثناء نوبات الصرع

وأوضح الدكتور "تشاجان لال دانجي"، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زليخة بالشارقة، أن معظم الناس يصنفون هذه الحالة على أنها "ابتلاع اللسان". وأوضح أن "ابتلاع اللسان" غالباً ما يُساء فهمه، ففي حين أن اللسان لا "يُبتلع" إلا أنه قد يمنع التنفس في بعض الحالات.