الأطباء يدحضون خرافة ابتلاع اللسان أثناء نوبات الصرع
أصيب لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 25 عاماً بنوبة صرع أثناء مباراة في دبي، بحسب الأطباء.
فجأة، سقط الرجل، الذي كان مصاباً بالصرع، على أرض الملعب مستلقياً على ظهره، مما أدى إلى تراجع لسانه إلى الخلف وسدّ مجرى الهواء جزئياً.
وأدرك المدربون واللاعبون علامات انسداد مجرى التنفس وقاموا على الفور بوضعه على جانبه، حيث أنهم تلقوا تدريبات أساسيات الإسعافات الأولية.
أدى ذلك لخروج اللسان من مجرى الهواء ومنع حدوث انسداد كامل. ولحسن الحظ، استعاد اللاعب وعيه دون أي مضاعفات وتم فحصه لاحقاً من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى.
وأوضح الدكتور "تشاجان لال دانجي"، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زليخة بالشارقة، أن معظم الناس يصنفون هذه الحالة على أنها "ابتلاع اللسان". وأوضح أن "ابتلاع اللسان" غالباً ما يُساء فهمه، ففي حين أن اللسان لا "يُبتلع" إلا أنه قد يمنع التنفس في بعض الحالات.
يحدث انسداد مجرى الهواء باللسان عادةً بسبب فقدان الوعي، أو النوبات، أو الصدمة، أو حتى التخدير والجرعات الزائدة.
وأشار الدكتور دانجي إلى أنه "في هذه الحالات قد يفقد الجسم السيطرة على العضلات، بما في ذلك عضلات الفم والحلق، مما يؤدي إلى تراجع اللسان إلى الخلف".
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث في الغالب لدى البالغين والأطفال المصابين بالصرع. ويتعرض الرياضيون المشاركون في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي - مثل كرة القدم أو الملاكمة - للخطر بسبب الصدمات المحتملة التي قد تؤدي إلى فقدان الوعي.
كما أن كبار السن وأولئك الذين يخضعون للعمليات الجراحية هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات والسكتات الدماغية والصدمات، مما يزيد من خطر انسداد مجرى الهواء لديهم.
وأكد الدكتور زيد مهدي محمد، رئيس قسم الطوارئ في المستشفى الكندي التخصصي بدبي، أن تجاهل انسداد مجرى الهواء بسبب اللسان قد يصبح سريعاً أمراً مهدداً للحياة. وقال: "في حالة انسداد مجرى الهواء، تنخفض مستويات الأكسجين في الدم، مما يسبب نقص الأكسجين وتلف الدماغ أو حتى الموت في غضون دقائق. ومن المهم جداً التحرك بسرعة لمنع هذه النتائج الخطيرة".
وأكد أنه في حين أن فكرة بلع اللسان هي مجرد أسطورة، فإن انسداد مجرى الهواء بسبب اللسان هو أمر حقيقي وخطير جداً.
يقول الأطباء في حالة الطوارئ وفقدان الوعي، يجب التركيز على إخلاء مجرى الهواء، ويشارك الدكتور محمد بعض النصائح المهمة التي يجب العمل بها:
1. وضعية الشخص المصاب: ضع الشخص على جانبه، تعرف هذه الوضعية بإسم وضعية التعافي. إن ذلك يؤمن فتح مجرى الهواء ويمنع الانسداد بسبب اللسان.
2. تحريك الفك: إذا لم يكن من الممكن تحريك الشخص إلى الجانب، اسحب الفك السفلي للأمام برفق. يمكن أن يؤدي هذا إلى رفع اللسان وفتح مجرى الهواء.
3. إمالة الرأس/ رفع الذقن: إمالة الرأس للخلف أثناء رفع الذقن يساعد على فتح مجرى للهواء.
4. إخلاء الفم: تحقق من عدم وجود أي عوائق مثل القيء أو الأجسام الغريبة، ولكن لا تحاول سحب اللسان، لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث إصابات.
وأكد كل من الدكتور دانجي والدكتور محمد على أهمية تدريب العاملين في الفعاليات الرياضية ورفع الوعي بالإسعافات الأولية. واختتم الدكتور دانجي حديثه قائلاً: "علينا عقد ورش عمل وندوات في المدارس والمؤسسات الرياضية لتثقيف الناس حول انسداد مجرى الهواء ورفع الوعي العام".