اكتشاف إماراتي: نبات عطري يقاوم سرطان القولون والمستقيم

وفي الوقت نفسه، يتفق الأطباء في البلاد أيضاً على أن بعض النباتات العطرية قد تمتلك مركبات ذات خصائص مضادة للسرطان.

وتقول الدكتورة "آنو سوزان جورج"، استشارية في قسم الأورام الطبية في مستشفى ميدكير الملكي التخصصي: "لقد حدد العلماء أن عشبة الشيح العطرية، وهي عشبة عطرية شائعة، تحتوي على مركبات قادرة على تثبيط نمو خلايا سرطان القولون والمستقيم. تعمل هذه المركبات عن طريق إيقاف نمو الخلايا الخبيثة وتحفيز التدمير الذاتي، بغض النظر عن التركيب الجيني لهذه الخلايا. كما أنها تتداخل مع انقسام الخلايا في الخلايا السرطانية من خلال بروتينات مثل Cyclin B1 وCDK1 وتمنع مسار PI3K/AKT/mTOR، والذي يساهم بشكل كبير في تطور الورم".

وأكدت أيضًا أن المركبات الأخرى المختلفة الموجودة في النباتات العطرية أثبتت خصائصها المضادة للسرطان.