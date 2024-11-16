استئصال ورم نادر في فك مراهق بدبي يعيد له الابتسامة

وأضاف البروفيسور ساركارات، الذي قاد العملية الجراحية التي استغرقت ثلاث ساعات في مستشفى ميدكير في الصفا: "إذا تُرك الورم دون علاج، فقد ينمو، مما قد يؤدي إلى إتلاف العظام والأعصاب المحيطة. وفي حالة سالم، كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مثل تشوه الوجه أو فقدان الإحساس في الفك السفلي، مما يتطلب جراحة أكثر تدخلاً للحصول على العلاج المناسب".