استئصال ورم ليفي بحجم جنين من رحم امرأة بنجاح

في أوائل عام 2023، خضعت داليا لجلسة تدليك، حيث لاحظت المعالجة شيئاً غير عادي في بطنها. قالت داليا: "أخبرتني المعالجة بأنها شعرت بشيئ صلب في بطني، وأنه لم يكن يبدو كأنه انتفاخ عادي أو زيادة في الوزن. جعلني ذلك أشعر بالقلق وقررت استشارة طبيب أمراض النساء الخاص بي، الذي رتب على الفور لإجراء الموجات فوق الصوتية الداخلية والخارجية. أكدت النتائج أنني أعاني من أورام ليفية في الرحم، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض في ذلك الوقت."