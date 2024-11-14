ارتفاع ضغط الدم بين الأطفال يثير مخاوف أطباء الإمارات

وأكدت أن الحد من وقت استخدام الشاشات، وتشجيع اللعب في الهواء الطلق، وإشراك الأسر في برامج العافية يمكن أن يحدث فرقًا إيجابيًا. وأضافت: "كما يُنصح بإجراء فحص منتظم لسكر الدم وضغط الدم لدى الأطفال، وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من مرض السكري أو السمنة، للكشف عن هذه الحالات في وقت مبكر وإدارتها بشكل فعال. ومن الجدير تقديم الفحص للأطفال في المدرسة لأنه مقبول بسهولة من قبل الآباء".