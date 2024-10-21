ابتكار تكنولوجي جديد لإدارة الألم والسكري في الإمارات
تزامناً مع اختتام معرض "جيتكس العالمي 2024" في دبي، والذي احتفى في نسخته الرابعة والأربعين بآخر الابتكارات التكنولوجية في مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المستدامة، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نهضة غير مسبوقة في قطاع الرعاية الصحية الرقمية.
في ظلّ تنامي الطلب على حلول الرعاية الصحية المبتكرة في المنطقة، أطلقت رائدة الأعمال "مارين كوتي إسلوس" شركة "نيوروكير" (Neurocare)، لتُحدث ثورة في إدارة الألم المزمن وداء السكري من خلال حلولها التكنولوجية المُبتكرة.
ويجسّد معرض "جيتكس العالمي" حيوية مدينة دبي والتزامها الراسخ بتحقيق التقدم التكنولوجي، حيث جمع هذا العام أكثر من 6000 شركة واستقطب ما يزيد عن 180 ألف زائر عبر 40 قاعة عرض في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربر. وتُوفر دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثماراتها الضخمة في مجال الابتكار، بيئةً مثالية لاحتضان المنتجات المتطورة مثل منتجات "نيوروكير"، التي تتناغم تماماً مع هذه الموجة من التقدم التكنولوجي.
تُقدم "نيوروكير" جهازين مُبتكرين يُقدمان حلولاً غير جراحية وآمنة للمرضى الذين يُعانون من الألم المزمن وداء السكري من النوع الثاني، وهما من أكثر الحالات الصحية انتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتمد الجهاز الأول "نيوروريليف" (NeuroRelief) على ترددات صوتية ومرئية متطورة لتعديل الألم وتخفيفه بنسبة تصل إلى 50% خلال الأسابيع الأولى من الاستخدام، بينما يعمل الجهاز الثاني "نيوروكونترول" (NeuroControl) على استقرار مستويات السكر في الدم من خلال التأثير على الجهاز العصبي اللاإرادي، مما يُمكن المرضى من إدارة مرض السكري بشكلٍ مثالي دون الحاجة إلى علاجات أو تدخلات طبية جراحية.
تُدرك "مارين كوتي إسلوس" حجم الطلب المتزايد على حلول الصحة الرقمية في دولة تُعاني فيها نسبة كبيرة من السكان البالغين، تُقدر بـ 19%، من داء السكري، ويُشكل فيها الألم المزمن تحدياً صحياً كبيراً، لذا يأتي إطلاق "نيوروكير" في هذه البيئة التكنولوجية التنافسية ليُمثل تحولاً جذرياً في طرق إدارة الأمراض المزمنة.
وقد سلّط معرض "جيتكس العالمي" الضوء على الدور المحوري للابتكارات التكنولوجية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصحة الرقمية الذي تُشكل شركة "نيوروكير" إضافة نوعية له، حيث تُقدم حلولاً فعّالة لمواجهة التحديات الصحية الملحة. وفي ظلّ الازدهار الذي تشهده دبي، والذي يتجلى في زيادة عائدات المطاعم الفاخرة بنسبة 47% في أوائل عام 2024، واستقطاب أكثر من 1.77 مليون زائر دولي، يتضح جلياً أن الابتكار في جميع القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية، يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو في المنطقة.
مع اختتام فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من معرض "جيتكس العالمي"، ترك المعرض بصمة واضحة من التعاونات التكنولوجية التي ستُؤثر في المشهد العالمي لسنوات قادمة. وفي خضم هذه الموجة من التقدم، برزت شركة "نيوروكير" كحل صحي رقمي مُتطور يتماشى تماماً مع الأولويات الاستراتيجية والطبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويُمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو الأمام في توظيف التكنولوجيا لمعالجة تحديات الصحة العامة في المنطقة.