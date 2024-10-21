ابتكار تكنولوجي جديد لإدارة الألم والسكري في الإمارات

وقد سلّط معرض "جيتكس العالمي" الضوء على الدور المحوري للابتكارات التكنولوجية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصحة الرقمية الذي تُشكل شركة "نيوروكير" إضافة نوعية له، حيث تُقدم حلولاً فعّالة لمواجهة التحديات الصحية الملحة. وفي ظلّ الازدهار الذي تشهده دبي، والذي يتجلى في زيادة عائدات المطاعم الفاخرة بنسبة 47% في أوائل عام 2024، واستقطاب أكثر من 1.77 مليون زائر دولي، يتضح جلياً أن الابتكار في جميع القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية، يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو في المنطقة.