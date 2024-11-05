إنقاذ توأم في رحم أمهما بعملية جراحية معقدة في الإمارات

نجح أطبّاء في الإمارات العربية المتحدة في إنقاذ توأمين لامرأة تبلغ من العمر 32 عاماً، كانت تعاني من حالة مرضية معقدة ومميتة، أثرت على توأميها اللذين لم يولدا بعد. وكانت سامية -وهي في الشهر السادس من الحمل- قد سافرت بالطائرة من منزلها في أديس أبابا بإثيوبيا إلى أبو ظبي، بعد أن كشف فحصٌ روتيني قبل الولادة عن خلل خطير في تدفّق الدم بين طفليها اللذين لم يولدا بعد.

هذه الحالة، المعروفة باسم متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم (تي تي إس)، هي حالة خطيرة تؤثر في التوائم الذين يتشاركون نفس المشيمة، مما يتسبب في حصول أحد التوأمين على كثير من الدم، بينما يحصل الآخر على القليل جداً، تُشكّل هذه الحالة خطراً كبيراً لفقدان الحمل في ما يصل إلى 80 في المائة من الحالات إذا تُركت دون علاج.

وقالت سامية: "كنت أشعر بقلق بالغ عندما اكتشف طبيبي إصابتي بمتلازمة تي تي إس أثناء إجراء فحص روتيني، ونصحنا الأطباء في أديس أبابا بالسعي إلى العلاج في الإمارات العربية المتحدة في أسرع وقت ممكن".

سافرت سامية وزوجها عبد الله برهان إلى أبوظبي، وتوجّها إلى مركز طب الأجنة وعلاجها (كيبروس نيكولايديس) في مدينة برجيل الطبية فور وصولهم، وأكدت الفحوصات الإضافية إصابة الأم بمتلازمة تي تي إس، وأوصى الفريق الطبي بإجراء عملية ليزر متخصصة للغاية لفصل المشيمة كحلٍّ عاجل.