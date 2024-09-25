إسفنجة المطبخ .. مصدر بكتيريا ضارة تهدد الحياة

ورغم أن العدوى الناجمة عن إسفنجات المطبخ ليست شائعة كثيراً، إلا أن الدكتورة حمدان أكدت أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة. وقالت: "يمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة في الإسفنجات أمراضاً مثل التهاب المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال. وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تؤدي إلى التهابات الجلد أو التهابات المسالك البولية أو حتى مضاعفات الجهاز التنفسي".