إجهاد العين الرقمي يغزو الإمارات: "وباء العصر" الصامت يهدد جودة الحياة

على الرغم من أن بعض الاستراتيجيات البسيطة يمكن أن تساعد في التخفيف من الأعراض، إلا أن الرعاية المتخصصة غالبًا ما تكون ضرورية، فقاعدة 20-20-20 للوقاية ينصح باتباعها وهي أخذ استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا (حوالي 6 أمتار) كل 20 دقيقة من العمل على الشاشة، كذلك تحسين البيئة، أي تعديل إعدادات الشاشة والتحكم في الانعكاسات الضوئية.