أم في دبي تدعم المصابين بالتوحد مستلهمة معاناة ابنها

وفي حديثها عن تجربتها، قالت أميرة: "لقد مررت بكل هذا مع ابني. ورغم توفر العديد من العلاجات، مثل العلاج السلوكي وعلاج النطق، إلا أنني لاحظت فجوة كبيرة في تعليم مهارات الحياة البسيطة". وأشارت إلى أن العديد من الأطفال المصابين بالتوحد يعانون من صعوبة فهم المشاعر والإشارات الاجتماعية، وهو ما قد يعيق قدرتهم على التواصل مع أقرانهم.