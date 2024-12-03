أطباء في الإمارات: "الرقبة التقنية" تهدد جودة الحياة

وأكدت الدكتورة "روهيل بادياني"، طبيب الأسرة في عيادة "كورنستون"، على الآثار طويلة المدى لآلام الرقبة الناتجة عن استخدام الأجهزة التقنية، وأوضحت أن الوضعية السيئة تضع ضغطًا مفرطًا على الرقبة، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل انتفاخ القرص أو التهاب المفاصل. وقالت: "يمكن أن يتداخل ألم الرقبة المزمن مع النوم، مما يؤدي إلى التعب ومشاكل الإدراك. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي عدم علاج آلام الرقبة الناتجة عن استخدام الأجهزة التقنية إلى خفض جودة حياتك عن طريق الحد من النشاط البدني وتفاقم مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي الأخرى".