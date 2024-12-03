أطباء في الإمارات: "الرقبة التقنية" تهدد جودة الحياة
مع الروتين اليومي الذي يدور بشكل متزايد حول الشاشات - سواء في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل - بدأت آلام الرقبة المستمرة تزعج ياسمين محمد، وهي محترفة تسويق تبلغ من العمر 32 عاماً.
وبسبب إحباطها من عدم الراحة، سعت ياسمين إلى تحسين وضعها من خلال الاستثمار في أثاث مريح. وأوضحت: "اعتقدت أن هذا من شأنه أن يحل مشاكلي، لكن الألم استمر". وسعيًا إلى الحصول على المساعدة، لجأت إلى متخصصين في الرعاية الصحية للحصول على التوجيه.
"لم أكن أتخيل أبدًا أن هاتفي والكمبيوتر المحمول قد يسببان لي مثل هذا الانزعاج"، هكذا قالت. أصبحت تجربتها شائعة بشكل متزايد، حيث يواجه العديد من الأفراد مشاكل متزايدة في الرقبة تُعرف باسم "رقبة التكنولوجيا" أو "رقبة الرسائل النصية".
غالبًا ما يشتكي المرضى الذين يعانون من الرقبة التقنية من آلام مستمرة في الرقبة وأعلى الظهر، وحركة مقيدة، وصداع، وحتى إحساس بالوخز في الذراعين.
رؤى الخبراء
وأوضحت "راجبير كور"، أخصائية العلاج الطبيعي المتخصصة في إعادة تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والرياضة في فيسيو، وهي عيادة متخصصة في العافية والعلاج الطبيعي في دبي، أن رقبة التكنولوجيا هي "حالة ناتجة عن الإفراط في الاستخدام حيث ينحني الرقبة إلى الأمام أو إلى الأسفل لفترات طويلة أثناء النظر إلى الهاتف الذكي أو أي جهاز آخر".
وأشارت أيضًا إلى أن وزن رأس الإنسان يبلغ حوالي 10-12 رطلاً، وأن كل إمالة للأمام بمقدار 15 درجة تضاعف الضغط على الرقبة. وأضافت: "بمرور الوقت، يمكن أن يؤثر هذا أيضًا على أسفل الظهر، مما يؤدي إلى تصلب وألم في جميع أنحاء العمود الفقري. يعاني العديد من مرضانا الذين يعانون من مشاكل الرقبة التقنية أيضًا من آلام أسفل الظهر".
ولا تقتصر المشكلة على العاملين في المكاتب؛ بل تمتد إلى مختلف المهن، بما في ذلك الأفراد الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية والعمل اليدوي. وأشار راجبير إلى أن "العاملين في هذه المجالات غالبًا ما يعانون من إجهاد الرقبة بسبب الحركات المتكررة أو الوضعيات السيئة". وأضاف: "قد يجهد العمال اليدويون أعناقهم بسبب الحركات المتكررة أو الوضعيات السيئة أثناء رفع الآلات الثقيلة. كما أن السائقين معرضون لخطر كبير للإصابة بآلام الرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة ووضعية الجسم السيئة".
التأثيرات طويلة المدى والخيارات الجراحية
وأكدت الدكتورة "روهيل بادياني"، طبيب الأسرة في عيادة "كورنستون"، على الآثار طويلة المدى لآلام الرقبة الناتجة عن استخدام الأجهزة التقنية، وأوضحت أن الوضعية السيئة تضع ضغطًا مفرطًا على الرقبة، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل انتفاخ القرص أو التهاب المفاصل. وقالت: "يمكن أن يتداخل ألم الرقبة المزمن مع النوم، مما يؤدي إلى التعب ومشاكل الإدراك. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي عدم علاج آلام الرقبة الناتجة عن استخدام الأجهزة التقنية إلى خفض جودة حياتك عن طريق الحد من النشاط البدني وتفاقم مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي الأخرى".
في الحالات الشديدة التي تسبب فيها الرقبة التقنية مشاكل بنيوية، مثل الانزلاق الغضروفي أو الضغط على الأعصاب، قد تكون الجراحة ضرورية. تشمل الإجراءات الشائعة استئصال القرص، الذي يزيل جزءًا من القرص المنتفخ لتخفيف الضغط على الأعصاب، والاندماج العنقي، والذي يتضمن ربط فقرتين أو أكثر معًا لتحقيق الاستقرار. "الجراحة عادة ما تكون الملاذ الأخير، ولا يتم النظر فيها إلا بعد فشل العلاجات الأخرى مثل العلاج الطبيعي وتغييرات نمط الحياة."
وقاية
مع تزايد الوعي بمشكلة الرقبة بسبب التكنولوجيا، يسعى المزيد من الأفراد للحصول على رعاية تقويم العمود الفقري. وقد سلطت "أنيشا جوشي"، أخصائية تقويم العظام الحائزة على جوائز، الضوء على أن الزيادة في عدد المرضى ترجع إلى حد كبير إلى فهم الجمهور المتزايد لعواقب الوضعية السيئة. وأوضحت: "لقد أدى ارتفاع العمل عن بُعد والاعتماد على الوسائل الرقمية بعد كوفيد إلى زيادة الاهتمام بقضايا الوضعية، خاصة وأن الناس يلاحظون عدم الراحة من إعدادات مكاتبهم المنزلية".
للمساعدة في منع رقبة التقنية، توصي أنيشا بعدة استراتيجيات عملية:
شد الذقن: اجلس أو قف في وضع مستقيم. اسحب ذقنك برفق إلى الخلف، كما لو كنت تصنع ذقنًا مزدوجة، واستمر في هذا الوضع لمدة 5 ثوانٍ. يعمل هذا على محاذاة الرقبة وتقوية العضلات التي تدعم رأسك. كرر ذلك 10 مرات.
تمرين الضغط على لوح الكتف: اجلس بشكل مستقيم واضغط على لوحي كتفك معًا لمدة 5 ثوانٍ، ثم استرخِ. يعمل هذا على تقوية عضلات الجزء العلوي من الظهر ويساعد في مكافحة الانحناء. كرر ذلك 10 مرات.
نصائح حول وضعية الجسم: حافظ على شاشتك عند مستوى عينيك، واسترخِ كتفيك، وتأكد من أن قدميك مستويتين على الأرض. خذ فترات راحة كل 30 دقيقة للتمدد وإعادة ضبط وضعيتك.