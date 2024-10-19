أطباء: ضرورة العلاج الفوري لالتهابات العين لتجنب العمى

كادت سيدة مقيمة في الإمارات العربية المتحدة تبلغ من العمر 54 عاماً أن تفقد بصرها مؤخرًا بعد إصابتها بعدوى شديدة في القرنية تفاقمت بعد جراحة العين. وتضمنت الجراحة زرع حلقات داخل القرنية، والتي تُستخدم عادةً لتحسين الرؤية لدى بعض المرضى، حيث قد تبدأ القرنية في الانتفاخ إلى الأمام بعد بعض أنواع جراحات العيون. وعلى الرغم من تلقي الأدوية الموضعية، بما في ذلك المضادات الحيوية، استمرت العدوى وتدهور بصرها. ثم سعت إلى العلاج في مستشفى آخر.