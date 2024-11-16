أطباء: تجنب العلاج الذاتي للحساسية الموسمية في الإمارات

وفي حالة أخرى، تم تشخيص إصابة محمد، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 35 عامًا ويعاني من حساسية الأنف المزمنة، بالتهاب الأنف التحسسي المزمن. واكتشف إصابته بحساسية من عث الغبار المنزلي بعد فحص شامل واختبار وخز الجلد. وشعر محمد بتحسن بعد استخدام استراتيجيات تجنب المواد المسببة للحساسية واستخدام الكورتيكوستيرويدات الأنفية. بالإضافة إلى ذلك، خضع للعلاج المناعي عن طريق الفم، مما أدى إلى تحسن كبير في جودة نومه ووظيفته بشكل عام.