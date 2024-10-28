أطباء الإمارات: التدخين الإلكتروني يهدد صحة المراهقين

وأوضح الدكتور محمد سيف الدين عبد الرحمن محمد، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى جامعة ثومبي، مخاطر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد على صحة المراهقين، مُنبّهاً إلى أن: "هذه السجائر تُشكل خطراً حقيقياً على الشباب، فهي تزيد من فُرص إصابتهم بمشاكل صحية مُتعددة، وذلك بسبب تركيز النيكوتين العالي فيها، الأمر الذي يُؤدي إلى الإدمان بسرعة ويُؤثر سلباً على نمو الدماغ، وخاصةً في المناطق المسؤولة عن الانتباه والتحكم في معدل نبضات القلب".