أبوظبي: فحص مياه الصرف الصحي من الطائرات للحد من انتشار جدري القرود

وأضافت أن هناك برنامج مراقبة منتظم فيما يتعلق بالفيروسات التنفسية. وقالت: "هذا جزء من برنامج المراقبة التابع لمنظمة الصحة العالمية. لمعرفة السلالات المنتشرة من فيروسات الإنفلونزا أو فيروسات سارس-كوف-2 وما إلى ذلك. نقوم بأخذ عينات من بعض الأشخاص الذين تظهر عليهم هذه الأعراض التنفسية وننظر فقط فيما إذا كانت أنفلونزا الخنازير أو H1N1 أو ما إذا كان لدينا فيروس جديد. نقوم بهذه المراقبة بشكل منتظم في جميع أنحاء الميدان ".