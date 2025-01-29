أبوظبي: فحص مياه الصرف الصحي من الطائرات للحد من انتشار جدري القرود
أوضح مسؤول كبير في مجال الرعاية الصحية كيف استخدمت أبو ظبي عينات مياه الصرف الصحي من الطائرات لمنع انتشار مرض جدري القرود في الدولة.
وقال حسن جاسم النويس، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 ورئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "من خلال جمع مياه الصرف الصحي من الطائرات، أصبحنا الآن قادرين على تحديد أماكن انتشار مرض جدري القرود. وهذا ما ساعدنا في تحديد أماكن قدوم هؤلاء المسافرين. لقد توقفنا عن قبول الرحلات الجوية القادمة من هذه البلدان".
وكان النويس يتحدث للصحفيين في جلسة مستديرة لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الصحة العربي.
يسبب مرض جدري القرود، وهو مرض حيواني المنشأ، أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي الذي قد يستغرق أسابيع حتى يختفي. وينتشر المرض عادة عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة أو البشر. ومنذ عام 2022، كان هناك تفشي مستمر للمرض.
وأوضح أيضًا أن الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد ساعدتهم في التعامل مع الفيروس. وقال: "من خلال برنامج مياه الصرف الصحي، كنا نختبر مياه الصرف الصحي ومن خلال عينات البول التي جمعناها، عرفنا أين ينتشر كوفيد". "بمجرد أن رأينا أن عدد العلامات يتزايد في منطقة المصفح، قمنا بإغلاقها. لذلك لم يُسمح لأحد بالمغادرة أو الدخول. وبدأنا في تجميع أبوظبي. وهذا ما جعل معدلات الانتشار في أبوظبي منخفضة للغاية".
الاختبار المنتظم
وأوضح مسؤولون آخرون أن أبوظبي كانت دائمًا في حالة تأهب قصوى لفحص مسببات الأمراض. وشرحت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيس التنفيذي للتشخيص في M42، العمل المنتظم الذي يقوم به الفريق.
وأضافت "لدينا مختبر للعلوم البيئية، وهو مختبر قوي للغاية، ويحتوي على أحدث وأفضل الأدوات. وبالتعاون مع المجلس السياسي في أبو ظبي، نقوم بمسح مياه الصرف الصحي بحثًا عن كل هذه الكائنات المسببة للأمراض. وهذا للتأكد من أننا لا نمتلك جيبًا تنمو فيه هذه الأنواع من الكائنات الحية".
وأضافت أن هناك برنامج مراقبة منتظم فيما يتعلق بالفيروسات التنفسية. وقالت: "هذا جزء من برنامج المراقبة التابع لمنظمة الصحة العالمية. لمعرفة السلالات المنتشرة من فيروسات الإنفلونزا أو فيروسات سارس-كوف-2 وما إلى ذلك. نقوم بأخذ عينات من بعض الأشخاص الذين تظهر عليهم هذه الأعراض التنفسية وننظر فقط فيما إذا كانت أنفلونزا الخنازير أو H1N1 أو ما إذا كان لدينا فيروس جديد. نقوم بهذه المراقبة بشكل منتظم في جميع أنحاء الميدان ".