أبوظبي تطلق منصة شاملة لإدارة الرعاية الصحية

يتيح تطبيق "صحتنا" لسكان أبوظبي إمكانية التحقق من أعراضهم عبر الإنترنت باستخدام أداة فحص الأعراض المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنهم ببساطة إدخال أعراضهم، ليقوم النظام بتحليلها وتحديد الحالات المحتملة التي قد يعانون منها. بناءً على شدة الأعراض، تقدم الأداة إرشادات واضحة حول ما إذا كان يتوجب عليهم التوجه إلى غرفة الطوارئ أو مركز رعاية صحية عاجل.