أبوظبي تطلق منصة شاملة لإدارة الرعاية الصحية
أطلقت إدارة الصحة في أبوظبي تطبيق "صحتنا" كمنصة موحدة ومتكاملة لإدارة خدمات الرعاية الصحية لسكان المدينة. من خلال هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين حجز وإدارة المواعيد، والاختيار بين الحضور الشخصي أو الاستشارة عن بعد، وإدارة شؤونهم الصحية وشؤون أفراد أسرهم بسهولة.
ويتيح التطبيق الوصول إلى السجلات الطبية عبر منصة "ملفي"، التي توفر تفاصيل الفحوصات الطبية والأدوية والتطعيمات.
كما يسمح التطبيق للمشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي بالوصول إلى تقاريرهم الجينومية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات صحية بناءً على تركيبتهم الجينية.
وقد تم الإعلان عن التطبيق خلال معرض جيتكس العالمي 2024.
ميزات التطبيق
يتيح تطبيق "صحتنا" لسكان أبوظبي إمكانية التحقق من أعراضهم عبر الإنترنت باستخدام أداة فحص الأعراض المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنهم ببساطة إدخال أعراضهم، ليقوم النظام بتحليلها وتحديد الحالات المحتملة التي قد يعانون منها. بناءً على شدة الأعراض، تقدم الأداة إرشادات واضحة حول ما إذا كان يتوجب عليهم التوجه إلى غرفة الطوارئ أو مركز رعاية صحية عاجل.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق الاتصال بالساعة الذكية لتعزيز تجربة المستخدمين من خلال تتبع أنماط نومهم وعدد خطواتهم.
كما يُقدم توصيات شخصية لتحقيق أهدافهم الصحية بناءً على مستوى نشاطهم وحركتهم، ليشجعهم على اتباع أنماط حياة صحية والحفاظ على لياقتهم.
وستُضيف الهيئة مجموعة مُتنوعة من الميزات المُتقدمة قريباً، منها نموذج مُتطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على صحة الجسم، و تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية من خلال برنامج الفحص الدوري الشامل "افحص".
ولسهولة أكبر، سيتم تزويد التطبيق بنظام مساعدة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ليُساعد المستخدمين في التنقل داخل التطبيق والإجابة على استفساراتهم.