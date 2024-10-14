آلام الظهر لدى الأطفال وعلاقة الأجهزة والحقائب الثقيلة
أصبحت آلام الظهر مصدر قلق متزايد بين الأطفال والمراهقين، حيث يعاني ما يقرب من نصفهم من هذه الآلام قبل سن البلوغ. ويرجع الخبراء في الإمارات العربية المتحدة هذا الاتجاه إلى الوقت الطويل الذي يقضيه الشباب أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، مما يؤدي إلى سوء وضعية الجسم ويساهم بشكل كبير في تفاقم آلام الظهر.
وبحسب بحث جديد أجرته مؤسسة صحة العمود الفقري الوطنية في الولايات المتحدة، فإن آلام أسفل الظهر تصبح شائعة بحلول سن الرابعة عشرة، حيث تؤثر على 30% من الفتيات و26% من الأولاد الذين يعانون من آلام حادة أو شبه حادة.
والجدير بالذكر أن 11% من المرضى يعانون من آلام مزمنة في الظهر تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. وبحلول سن السابعة عشرة، يعاني 13% من الفتيات و26% من الأولاد من آلام مزمنة في أسفل الظهر. ودعماً لهذه النتائج، ذكر الأطباء في الإمارات العربية المتحدة أنهم لاحظوا اتجاهات مماثلة في ممارساتهم.
وقال الدكتور خلدون عثمان استشاري جراحة الأعصاب (جراحة العمود الفقري الدقيقة) في دبي: «نرى في ممارستنا اليومية أعداداً متزايدة من الأطفال الذين يعانون من آلام الظهر في المدرسة، خاصة إذا حسبنا عدد حالات الجنف أو التواء العمود الفقري، والتي تصيب اثنين إلى ثلاثة في المائة من السكان».
الضغط على مفاصل العمود الفقري
علاوة على ذلك، حذر الأطباء من تزايد عدد الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً ملتصقين بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. هذه العادة لا تؤدي فقط إلى نمط حياة خامل ووضعية جسدية سيئة، بل تسهم أيضاً في تكوين نقاط الزناد، التي تسبب الشعور بالألم والانزعاج.
قال الدكتور بشار أبو بكر، أخصائي جراحة العظام في مستشفى إنترناشيونال مودرن دبي:
"يؤدي هذا إلى الضغط على المفاصل الوجيهية للعمود الفقري ويسبب تشنجات عضلية، كما ويؤدي هذا النوع من الحياة إلى ضعف العضلات وهشاشة العظام الثانوية."
السمنة ونمط الحياة المستقر
وأكد الأطباء أن هناك عامل آخر يساهم في هذا الألم المستمر وهو "السمنة بين الأطفال والمراهقين"، وأوضحوا أن مشاكل الوزن والسمنة تتزايد بشكل خاص بسبب الأنظمة الغذائية السيئة.
وأضاف أبو بكر أن "السمنة تسبب ضغطاً ميكانيكياً على المفاصل الحاملة للوزن في الجسم، بما في ذلك العمود الفقري القطني، وتجعل الأنشطة الرياضية أكثر صعوبة بحيث يجد بعض الأطفال بعض الأعذار لتجنب المشاركة في الألعاب النشطة والأنشطة الرياضية".
كما لاحظ المتخصصون في الرعاية الصحية أن العديد من الأطفال يقضون معظم وقتهم داخل المدرسة أو المنزل. وحتى عند ممارسة الألعاب أو الرياضات النشطة، فإنهم غالباً ما يختارون الملاعب الداخلية وقاعات الرياضة بسبب الطقس الحار.
"يمنع هذا النمط من الحياة التعرض لأشعة الشمس (الأشعة فوق البنفسجية) مما يؤدي إلى انخفاض مستوى فيتامين د وبالتالي انخفاض امتصاص الكالسيوم ومعادن العظام مما يؤدي إلى حالة تسمى لين العظام."
وأضاف الدكتور أبو بكر: "يعاني العديد من الأطفال من آلام الظهر بعد ممارسة بعض الأنشطة الرياضية نتيجة إجهاد العضلات أو التواء الأربطة بين الفقرات. عادةً ما تتحسن هذه الحالات في غضون 7 إلى 10 أيام. ولكن إذا استمر الألم لفترة أطول، فإن الطفل يحتاج إلى استشارة طبيب عظام للتأكد من عدم وجود حالات مرضية أخرى في العمود الفقري القطني."
حقائب الظهر الثقيلة
وأشار الأطباء إلى أن حمل حقائب مدرسية ثقيلة وممارسة التمارين الرياضية بطريقة خاطئة قد يكون من بين الأسباب الأخرى لآلام الظهر الموجودة لدى الأطفال.
قال الدكتور "جوبالاكريشنان سي في"، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري في مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري: "تحتوي العديد من المدارس على حرم مدرسي كبير يتطلب من الطلاب صعود السلالم أو المشي لمسافات طويلة، مما قد يكون صعباً عند حملهم حقائب ظهر ثقيلة. ومن العوامل الأخرى التي تؤدي إلى آلام الظهر لدى الأطفال إمالة الرأس للأمام لمشاهدة الشاشات، وخاصة على الأجهزة والهواتف الذكية. هذه الوضعية قد تسبب سوء محاذاة الرأس، مما يزيد الضغط على الرقبة والجزء العلوي من الظهر، ويسبب توتراً عضلياً وانزعاجاً."
وأضاف أن "الأسباب الأخرى تشمل الإصابات الرياضية، والمشاركة في الرياضات عالية التأثير، والتوتر والقلق، ووضعيات النوم السيئة، والإصابات السابقة أو الصدمات، فضلاً عن التاريخ العائلي لآلام الظهر".
استراتيجيات الوقاية
وأكد المتخصصون أن الآباء يمكنهم تعزيز استراتيجيات الوقاية مثل تشجيع فترات الراحة المنتظمة "للمشي والتمدد"، لأن الجلوس لفترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى تآكل عضلات الظهر.
وأضاف جوبالاكريشنان: "من الضروري الحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال في الانحناء أمام الأجهزة والهواتف، وتعليمهم كيفية الجلوس بشكل صحيح على الكرسي. يجب عليهم الجلوس بشكل مستقيم مع وضع مؤخرتهم بشكل مسطح على المقعد بدلاً من الانحناء. وأخيراً، من المهم التأكد من حصولهم على قدر كافٍ من التمارين الرياضية."