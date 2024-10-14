آلام الظهر لدى الأطفال وعلاقة الأجهزة والحقائب الثقيلة

أصبحت آلام الظهر مصدر قلق متزايد بين الأطفال والمراهقين، حيث يعاني ما يقرب من نصفهم من هذه الآلام قبل سن البلوغ. ويرجع الخبراء في الإمارات العربية المتحدة هذا الاتجاه إلى الوقت الطويل الذي يقضيه الشباب أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، مما يؤدي إلى سوء وضعية الجسم ويساهم بشكل كبير في تفاقم آلام الظهر.

وبحسب بحث جديد أجرته مؤسسة صحة العمود الفقري الوطنية في الولايات المتحدة، فإن آلام أسفل الظهر تصبح شائعة بحلول سن الرابعة عشرة، حيث تؤثر على 30% من الفتيات و26% من الأولاد الذين يعانون من آلام حادة أو شبه حادة.