"كواد كاست 2إس": ميكروفون سهل الاستخدام وجودة صوت
كان هناك وقت كانت فيه الصورة تساوي ألف كلمة. أما في عصرنا الحالي الذي يتميز بالاتصال الإلكتروني السلس عبر الإنترنت ، أصبح المحتوى المرئي أو الصوتي هو الذي يتحدث حرفياً بعشرات الآلاف من الكلمات. وفي هذا العصر الذي تغيرت فيه نماذج الاتصال، تغيرت أدوات العمل تبعاً لذلك، مما أدى إلى زيادة أهمية الأدوات التي تساعدك على إنتاج الفيديو أو الصوت بشكل أفضل.
ولا تقتصر هذه الأدوات على كاميرا الفيديو فقط من أجل المؤثرات المرئية، بل تشمل أيضاً معدات الصوت، حيث يُعد الميكروفون الجيد هو ما يجعل العديد من مقاطع الفيديو أو البث الصوتي ناجحاً أو فاشلاً. إذا كنت تبحث عن ميكروفون عالي الجودة لتحسين الصوت في إنتاجاتك، فقد يكون (هايبر إكس كواد كاست 2أس ) HyperX QuadCast 2S هو ما تحتاجه تماماً.
يوفر هذا الميكروفون متعدد الاستخدامات قيمة رائعة مقابل السعر وهو مثالي لمجموعة من التطبيقات الصوتية، بدءاً من الألعاب والبث المباشر إلى البث الصوتي وإنتاج الموسيقى.
يعرف أي شخص خاض تجربة إنشاء المحتوى أو إنتاج الموسيقى الإحباط الناتج عن شراء ميكروفون لينتهي به الأمر بصوت ضعيف أو مكتوم. لحسن الحظ، يتميز (هايبر إكس كواد كاست 2أس) HyperX QuadCast 2S بصوته النقي للغاية، وسهولة إعداده، وسهولة استخدامه الاستثنائية، مما يجعله أحد أكثر الخيارات سهولة في الاستخدام التي صادفناها.
أولاً، بالنسبة للإعداد، كل ما فعلناه هو توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر الخاص بنا عبر منفذ (يو إس بي - سي) USB-C، وبدأنا العمل. لا حاجة للتلاعب بالتنزيلات أو التطبيقات أو برامج الإعداد؛ فهو ببساطة يتصل بجهاز الكمبيوتر كجهاز(يو إسي بي) USB وبأي برنامج تستخدمه للصوت أو الفيديو. ومع ذلك، يوفر(هايبر إكس) HyperX خياراً للمهتمين بالضبط الدقيق، حيث يمكنهم تلبية احتياجاتهم من خلال تطبيق NGENUITY الذي يحتوي على ميزات لضبط إخراج الميكروفون بشكل أكثر دقة.
من المزايا الكبيرة لهذا الجهاز مدى توافقه الواسع. سواء كنت تلعب الألعاب مع الأصدقاء على بلاي ستيشن 4 وبلاستيشن 5 أو نيتندو سويتش أو ستيم ديك - أو تقوم بالبث من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن هذا الميكروفون يلبي احتياجاتك. كما أنه خيار موثوق لمكالمات العمل على جهاز ماك بوك، مما يضمن أن يكون صوتك واضحاً وعالياً.
القدرة على العمل بسلاسة مع جهاز ماك هي ميزة كبيرة أخرى في (كواد كاست2 إس) QuadCast 2S، وهي ما تميزه عن العديد من الميكروفونات الأخرى التي تعمل بنظام التوصيل والتشغيل والتي تلبي احتياجات مستخدمي الكمبيوتر الشخصي بشكل أساسي. ومع ذلك، هناك نقطة سلبية - عدم توافق الميكروفون مع إكس بوكس. إذا كنت تلعب على وحدة تحكم من مايكروسوفت، فهذا ليس الميكروفون المناسب لك للبث. لكن بالنسبة لأي جهاز ألعاب آخر تقريباً، فهو يلبّي احتياجاتك. ومع ذلك، لا يمكننا لوم (هايبر إكس) HyperX في هذا؛ فالمشكلة تكمن في المطوريين في سياتل (مقر مايكروسوفت) الذين يتسمون بالعناد.
بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه، فإن إعداده سهل للغاية. ما عليك سوى توصيله وضبط إعدادات إدخال الصوت بالجهاز إذا لزم الأمر، وستكون جاهزاً للاستخدام، دون الحاجة إلى بذل أي جهد مع أي برنامج تثبيت.
بخلاف الإعداد السهل، يتميز (هايبر إكس كواد كاست 2 إس) HyperX QuadCast 2S بسهولة استخدام استثنائية. تتوهج أضواء LED الموجودة على الميكروفون عند تشغيله، وعند النقر السريع على الجزء العلوي، يتم كتم الصوت فوراً، مما يؤدي إلى إطفاء الأضواء للإشارة إلى أن الميكروفون في وضع الكتم. وعند النقر مرة أخرى، يُلغى كتم الصوت وتعود الأضواء. توفر هذه الميزة حلاً للمشكلة الشائعة المتمثلة في القلق حول ما إذا كان الصوت مكتوماً أثناء البث أو المكالمة، مما يقدم تأكيداً مرئياً فورياً.
فيما يتعلق بالجانب المرئي، يحتوي (كوادكاست 2إس ) QuadCast 2S على أكثر من 100 مصباح (أل إي دي آر جي بي ) LED RGB قابل للتخصيص في جميع أنحاء هيكله الشبكي، مما يتيح لك تحديد سمة بصرية تتناسب مع الصوت. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مقبض على الميكروفون يتيح لك ضبط حساسيته، وبدليل التعليمات، يمكنك أيضاً تعديل التقاط الصوت . بشكل افتراضي، يلتقط الميكروفون الصوت من الأمام، وهو مثالي للاستخدام الفردي. ومع ذلك، إذا كنت تسجل بودكاست متعدد الأشخاص، يمكنك التبديل إلى وضع التقاط ثنائي أو رباعي الاتجاه لتوسيع نطاق التقاط الصوت.
تحيط بالمقبض نصف دائرة من مصابيح أل أي دي التي تتغير ألوانها حسب الاستخدام. عند ضبط الميكروفون، تتوهج مصابيح أل أي دي باللون الأرجواني للإشارة إلى مستوى الميكوفون. وبمجرد التوقف عن الضبط، تتحول الأضواء إلى مقياس (يو في) ، مما يوفر ملاحظات في الوقت الفعلي حول مستويات الصوت ويساعدك على تجنب التشويش. ميزة مفيدة أخرى هي القدرة على تغيير الأنماط المركزية بالضغط مع الاستمرار على المقبض، مع إشارة التغييرات من خلال الأنماط المتغيرة على مصابيح أل أي دي .
عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، فإن (هايبر إكس كوادكاست 2إس) HyperX QuadCast 2S يتفوق حقاً. سواء استخدمناه للتحدث أو الغناء أو التسجيل عن قرب أو التقاط الصوت المحيط، ظل الصوت واضحاً ونقياً للغاية، مع توازن جيد بين الترددات العالية والمنخفضة. كان الصوت الملتقط دائماً طبيعياً وواضحاً. على عكس العديد من الميكروفونات الأخرى، لم تكن الأصوات العالية ضعيفة أو مشوشة، كما لم تكن الأصوات المنخفضة مشوشة أو مكتومة.
ساعد الحامل المدمج وحامل امتصاص الصدمات في منع الحركة والاهتزازات غير المرغوب فيها، رغم أنه يمكن إزالتهما إذا كنت تفضل استخدام حامل أكبر. وستحتاج بالفعل إلى حامل، لأن من بين النقاط السلبية التي يمكن تحديدها في (كواد كاست 2إس) QuadCast 2S هي حجمه وأبعاده. إنه ليس الأكثر سهولة في التعامل معه ولا يصلح للحمل، على الرغم من أنه لا يوجد في العلبة ما يشير إلى أنه ميكروفون محمول. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى قابلية النقل قد يكون مجرد شكوى صغيرة قد يثيرها البعض، وكذلك حقيقة أنه بسبب حجمه، ستحتاج إلى تخصيص بعض المساحة على طاولتك لإعداده.
ومع ذلك، سواء كنت من محبي البث المباشر أو منشئ محتوى أو موسيقياً أو مجرد شخص يتطلع إلى تحسين صوت مكالمات الفيديو، فإن (هايبرإكس كواد كاست 2إٍس) HyperX QuadCast 2S يعد خياراً رائعاً. بسعر 530 درهماً إماراتياً، قد لا يكون الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية، وهناك الكثير من الميكروفونات الأخرى التي تعمل عبر (يو إس بي) USB والتي توفر ميزة التوصيل والتشغيل بأسعار أقل. ولكن ما يقدمه QuadCast 2S هو جودة احترافية تجعله يستحق السعر. غالباً ما ستعاني مع الميكروفونات التي تعمل عبر (يو إس بي) USB لتوفير صوت بجودة الاستوديو، لكن هذا الميكروفون يكسر القاعدة من خلال تقديم أداء من الدرجة الأولى. إذا كنت تبحث عن ميكروفون جيد ولا تمانع في إنفاق القليل من المال الإضافي، فإننا نوصي بشدة بـ (كواد كاست 2إس من هايبر إكس ).
ميكروفون HyperX QuadCast 2S
الميزات :
- إعداد سهل للغاية.
- جودة صوت ممتازة.
- التوافق الواسع.
العيوب :
- السعر.
- أبعاد كبيرة.
السعر: 539 درهم.
التقييم: 4.5 نجوم.