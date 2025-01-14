علماء الفلك في أبوظبي يلتقطون صورة مذهلة للمذنب أطلس
تم التقاط صورة مذهلة لمذنب من أبوظبي يوم أمس الاثنين 13 يناير.
في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، شارك مركز الإمارات الفلكي صورة مذهلة للمذنب “أطلس” (C/2024 G3)، التُقطت بواسطة مرصد الختم الفلكي في أبوظبي. ووصفت وكالة ناسا الصورة بأنها واحدة من “أروع مشاهدات المذنبات” في السنوات الأخيرة، حيث يظهر المذنب متألقاً بشدة قدرها -2.5.
وتم تصوير هذا الحدث الفلكي النادر والمذهل في الساعة 3.36 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، عندما كان "المذنب أطلس" في أقرب نقطة له من الشمس، والمعروفة باسم الحضيض الشمسي. في وقت التقاط الصورة، كان المذنب على بعد 5 درجات فقط من الشمس و29 درجة فوق الأفق.
ومع اقتراب "المذنب أطلس "من أقرب نقطة له من الشمس، من المتوقع أن يصبح مرئياً بالعين المجردة في الأيام المقبلة. ويستطيع هواة مراقبة النجوم أن يشاهدوا المذنب الساطع في السماء الغربية بعد غروب الشمس بفترة وجيزة.
واستخدم فريق المرصد مقراب كاسر بقطر 4 بوصات وكاميرا أحادية اللون لالتقاط الصورة. الصورة النهائية عبارة عن مركب من 500 لقطة فردية، تسلط الضوء على سطوع المذنب ووضوحه.
بالإضافة إلى "المذنب أطلس"، يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة أن يتطلعوا إلى حدث سماوي آخر هذا الشهر وهو موكب الكواكب. وسيحدث هذا الحدث بين 10 يناير وأواخر فبراير، وستكون أفضل فرصة لرؤية هذه الظاهرة من 21 يناير إلى أوائل فبراير.
وبالنسبة لمن يمتلك تيليسكوباً، فإن موكب الكواكب عبارة عن فرصة نادرة لرؤية تفاصيل مثل حلقات زحل وخطوط وأقمار المشتري، مما يجعل هذا الوقت مثالياً لعشاق علم الفلك في الإمارات العربية المتحدة للتحديق في عجائب السماء.