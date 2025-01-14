علماء الفلك في أبوظبي يلتقطون صورة مذهلة للمذنب أطلس

وتم تصوير هذا الحدث الفلكي النادر والمذهل في الساعة 3.36 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، عندما كان "المذنب أطلس" في أقرب نقطة له من الشمس، والمعروفة باسم الحضيض الشمسي. في وقت التقاط الصورة، كان المذنب على بعد 5 درجات فقط من الشمس و29 درجة فوق الأفق.