6600 درهم مقابل قهوة ذهبية في مقهى "بوهو" بدبي
افتتح مقهى حديثاً في دبي، والمعروف بأطباقه الفاخرة المغطاة بالذهب، أول زبائنه من قائمته الملكية.
وقال مقهى بوهو، الذي افتتح في أبراج الإمارات المالية بمركز دبي المالي العالمي الشهر الماضي، إن سائحاً أوروبياً استمتع يوم الجمعة بعروضه الفاخرة.
طلب العميل قهوة تذكارية ذهبية، وأربع كرواسون ذهبية، ومغرفتين من الآيس كريم الذهبي، وبلغت الفاتورة 6600 درهم. ويذكر الإيصال التفصيلي أن سعر القهوة 4761.90 درهم، والكرواسون 1142.86 درهم، والآيس كريم 380.95 درهم.
وقالت "سوشيتا شارما"، مالكة مقهى بوهو، إن المكان مصمم لتوفير الفخامة وبأسعار معقولة. وأضافت: "أردنا لنصنع شيئاً مميزاً لمن يسعون إلى تجربة فريدة، مع مراعاة احتياجات المجتمع بشكل عام.
منذ إطلاقه الشهر الماضي، اكتسب المقهى اهتمامًا بقائمته المزدوجة، التي تضم طعام الشارع الهندي بأسعار معقولة إلى جانب عناصر فخمة مثل شاي الكرك الذهبي (150 درهمًا إماراتيًا)، والماء الذهبي (300 درهم إماراتي)، والشاي والقهوة التذكارية الذهبية، مع كوب وصحن فضيين كتذكارات.