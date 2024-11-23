6600 درهم مقابل قهوة ذهبية في مقهى "بوهو" بدبي

منذ إطلاقه الشهر الماضي، اكتسب المقهى اهتمامًا بقائمته المزدوجة، التي تضم طعام الشارع الهندي بأسعار معقولة إلى جانب عناصر فخمة مثل شاي الكرك الذهبي (150 درهمًا إماراتيًا)، والماء الذهبي (300 درهم إماراتي)، والشاي والقهوة التذكارية الذهبية، مع كوب وصحن فضيين كتذكارات.