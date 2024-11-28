23 ألف درهم قيمة كعكة في عيد الاتحاد 2024

"لماذا تصل قيمة الكعكة إلى 23000 درهم؟ الإجابة تكمن في أنها حلوى فاخرة ومحدودة الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الكعكة تكريماً رائعاً للمدينة، حيث تظهر ناطحات السحاب العالية فوق طبقة الزينة. يقول السيد بيكر، صاحب العلامة التجارية وراء الكعكة التي تُعتبر هدية خاصة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات: "تعكس الكعكة تطور الدولة، وتُظهر الانتقال من الصحراء إلى أفق شارع الشيخ زايد النابض بالحياة، وهو رمز للرؤية والطموح والموقف الذي لا يعرف الاستسلام، والذي كان وراء النمو السريع لدولة الإمارات."