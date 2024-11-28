23 ألف درهم قيمة كعكة في عيد الاتحاد 2024
"لماذا تصل قيمة الكعكة إلى 23000 درهم؟ الإجابة تكمن في أنها حلوى فاخرة ومحدودة الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الكعكة تكريماً رائعاً للمدينة، حيث تظهر ناطحات السحاب العالية فوق طبقة الزينة. يقول السيد بيكر، صاحب العلامة التجارية وراء الكعكة التي تُعتبر هدية خاصة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات: "تعكس الكعكة تطور الدولة، وتُظهر الانتقال من الصحراء إلى أفق شارع الشيخ زايد النابض بالحياة، وهو رمز للرؤية والطموح والموقف الذي لا يعرف الاستسلام، والذي كان وراء النمو السريع لدولة الإمارات."
يبلغ وزن هذه الكعكة 53 كيلوجراماً، وهي ليست بالأمر الهين، لكن هذه الكعكة التي يبلغ طولها مترين تبدو شهية بما يكفي لتناولها. سيتم عرض الكعكة في متجر مستر بيكر في أم سقيم من 28 نوفمبر إلى 7 ديسمبر. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في أخذ الحلوى إلى المنزل، فيمكنك طلبها مسبقاً مقابل 23000 درهم.
هل لديك ميزانية محدودة أو لا تريد أن تدفع الكثير مقابل سلعة استهلاكية؟ لا تقلق، فهناك الكثير من العروض ذات الطابع الخاص في مختلف أنحاء المدينة.
على سبيل المثال، في مطعم (إيلا أت زعبيل ذا لينك) Aelia at Za'abeel The Link، يمكنك الاستمتاع بالمخبوزات والقهوة، ولكن هذا ليس كل شيء. سيكون هناك أيضاً أطول عرض للحلويات في الشرق الأوسط، كعكة خاصة باليوم الوطني. 245 درهماً إماراتياً (للشخص الواحد)؛ 399 درهماً إماراتياً (لشخصين). من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، من الساعة 4 مساءً إلى 7 مساءً.