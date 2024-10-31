10 مطاعم خارجية مذهلة لقضاء شتاء دبي

يتطلع سكان دبي للأشهر الباردة، وهو ما قد لا يفهمه تماماً الكثيرون من أماكن أخرى. فبعد تحمل ما يقرب من ستة أشهر من الحرارة الشديدة وتجنب أشعة الشمس وقضاء الوقت في الأماكن المغلقة للابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة، يجلب شهر أكتوبر شعوراً بالحرية حيث نتمكن أخيراًً من الاستمتاع بالمساحات الخارجية. لقد حان الوقت لطي المظلات الشمسية والاستمتاع بطقس دبي الشتوي العليل، مع صالات السطح ومساحات تناول الطعام في الهواء الطلق التي تدعونا لاستكشاف أفضل التجارب الخارجية.