10 مطاعم خارجية مذهلة لقضاء شتاء دبي
يتطلع سكان دبي للأشهر الباردة، وهو ما قد لا يفهمه تماماً الكثيرون من أماكن أخرى. فبعد تحمل ما يقرب من ستة أشهر من الحرارة الشديدة وتجنب أشعة الشمس وقضاء الوقت في الأماكن المغلقة للابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة، يجلب شهر أكتوبر شعوراً بالحرية حيث نتمكن أخيراًً من الاستمتاع بالمساحات الخارجية. لقد حان الوقت لطي المظلات الشمسية والاستمتاع بطقس دبي الشتوي العليل، مع صالات السطح ومساحات تناول الطعام في الهواء الطلق التي تدعونا لاستكشاف أفضل التجارب الخارجية.
ولمن يتوقون لتناول الطعام تحت سماء المدينة الشتوية الخلابة، إليكم عشرة من أروع أماكن تناول الطعام في دبي في الهواء الطلق، حيث يمكنكم الحجز الآن والاستفادة إلى أقصى حد من هذا الموسم القصير المبهج.
ناموس
يقع مطعم "ناموس" على شاطئ جميرا، وهو مكان أنيق لتناول الطعام على شاطئ البحر يمزج بين الأجواء الهادئة للبحر الأبيض المتوسط والإطلالات الخلابة على الخليج العربي. توفر مقاعد الجلوس الخارجية الفرصة المثالية للاستمتاع بالمأكولات البحرية والمشروبات المميزة بجوار البحر مباشرةً.
ثيبتارا
يقع مطعم "ثيبتارا" على طول نافورة دبي في فندق بالاس وسط المدينة، ويقدم تجربة طعام تايلاندية راقية مع إطلالات لا تُضاهى على برج خليفة. توفر منطقة الجلوس الخارجية بالمطعم أمسية لا تُنسى تحت النجوم، تزينها عروض النافورة الراقصة التي يمكن مشاهدتها كل نصف ساعة.
سي لا في
يشتهر مطعم "سي لا في" في فندق العنوان سكاي فيو بأجوائه المبهجة وقائمة الطعام المستوحاة من المطبخ الفرنسي، ويوفر تجربة أنيقة على السطح مع إطلالات بانورامية على أفق المدينة. تعد المقاعد الخارجية هنا المكان المثالي للاسترخاء أثناء الاستمتاع بالأطباق والمشروبات المميزة.
أمالا
يقع مطعم "أمالا" في فندق جميرا زعبيل سراي، ويقدم أشهى المأكولات من الهند الشمالية في أجواء خارجية أنيقة تطل على المياه الواسعة لنخلة جميرا. تحيط بالمطعم الأجواء الخضراء والهادئة وتجعل منه مكاناً رائعاً لقضاء أمسية مريحة مع الأصدقاء والعائلة.
ايفا بيتش هاوس
مع أجواء مريحة مستوحاة من الجزر اليونانية، يعد ايفا بيتش هاوس في بالم ويست بيتش المكان المثالي للذين يحبون الاسترخاء بجانب البحر. توفر لك المقاعد الخارجية إطلالات لا تُضاهى على غروب الشمس مع المشروبات المنعشة والوجبات من المطبخ المتوسطي.
تري هاوس
يقع تري هاوس على سطح فندق تاج دبي في منطقة الخليج التجاري، وهو عبارة عن صالة راقية توفر إطلالات بانورامية على برج خليفة وأفق وسط المدينة. بفضل خضرته المبهجة وأجوائه المفتوحة، فهو المكان المثالي للاسترخاء بعد يوم طويل والاستمتاع بالوجبات الخفيفة في أجواء تشبه الحديقة.
سوهو جاردن
يقع مطعم سوهو جاردن في الميدان، ويشتهر بأجوائه الحيوية وتراسه الخارجي الواسع الذي يتحول إلى مشهد احتفالي نابض بالحياة مع قدوم المساء. يعد هذا المكان مثالياً لمن يتطلعون إلى الاستمتاع بتجربة الحياة الليلية المميزة في دبي، حيث يقدم مزيجاً من المأكولات والمشروبات والموسيقى العالمية.
لا نينا
بالنسبة للباحثين عن مغامرة لاتينية، يقدم مطعم لا نينا في مركز دبي المالي العالمي مأكولات راقية مستوحاة من المطبخ الأيبيري مع تراس خارجي دافئ وجذاب. تحيط به المساحات الخضراء والأضواء المتوهجة، ويتميز المكان بأجواء حميمية وجذابة، وهو المكان المثالي لتجربة عشاء رومانسي أو احتفال خاص.
أتيكو
يقدم هذا المطعم الموجود على سطح فندق دبليو دبي - مينا السياحي مزيجاً من النكهات اليابانية ونكهات من جنوب شرق آسيا، إلى جانب إطلالات خلابة على أفق المدينة. إن أجواء أتيكو الأنيقة مع المقاعد الخارجية المريحة تجعل منه مكاناً رائعاً للاستمتاع بأمسيات دبي الباردة بأناقة.
عثمان لاونج
يقع مطعم عثمان لاونج في إعمار بوليفارد في وسط مدينة دبي، ويجمع بين النكهات الشرق أوسطية والثقافات المتعددة في أجواء خارجية خلابة. تقع هذه الجوهرة المخفية في قلب صخب المدينة، ولكنها توفر للرواد فرصة للاختباء في ركن مريح والاستمتاع بالمناظر الخلابة لسوق البحار.