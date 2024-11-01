ميشلان أبوظبي 2025.. مطاعم جديدة وتكريم"ريبا"بجائزتين
لأول مرة، تمت إضافة ثلاثة مطاعم إلى دليل ميشلان أبوظبي 2025 - مطعم "بوردو" للمصمم نيكولاس إيسنارد، ومطعم "برودواي"، ومقهى "إم شريف" البحري.
وحصل مطعم يقدم المأكولات البحرية الطازجة في سوق الميناء الجديد في أبوظبي على جائزتي ميشلان مساء الخميس. وحصل مطعم "ريبا"، الذي تم اختياره حديثًا، على نجمة ميشلان وفاز بجائزة "افتتاح العام".
وارتدى مؤسسها فيصل الهرمودي معطف الشيف ميشلان فوق الكندورة وهرع إلى المسرح وهو مبتسم بالسعادة.
"أنا طاهي إماراتي، وأحاول أن أنقل ثقافتي وطعام والدتي إلى العالم؛ وأود أن أقول إن الطعام الإماراتي يمكنه أن يسافر حول العالم، لذلك أحاول تقديم مكونات عالية الجودة بلمسة إماراتية؛ وهكذا أتمنى أن أرى الطعام الإماراتي في جميع أنحاء العالم".
وبعد أن تسلم جائزة ريبا الثانية، قال بصوت عاطفي: "لا أعرف ماذا أقول؛ كل الكلمات تهرب مني. أشكر أساتذتي الذين علموني، الشيف فرانسيسكو وفندق قصر الإمارات لمنحي الخبرة العملية، والمدرب جيمس للعمل معي في هذا المشروع".
حصلت سبعة مطاعم على جائزة "بيب جورماند" وهي: بيروت سور مير، الميّاس، أوتورو، تازال، والمرزاب.
وذهبت جائزة الخدمة الخاصة إلى الشيف "ماريو لوي" من مطعم "ميكا"، بعد أن أظهر للمشاهدين في دليل ميشلان خدمة دافئة بشكل ملحوظ.
"ما يجعل تناول الطعام في هذا المطعم الجميل مميزاً هو أجوائه الدافئة، إلى جانب الترحيب والوداع الرائع من قبل الشيف ماريو لوي."
صافح تميمة ميشلان وارتدى معطف الشيف الخاص بميشلان ليصعد على خشبة المسرح لتكريمه.
وقال بعد حصوله على الجائزة: "لقد صدمت حقًا، لأكون صادقًا؛ كان هذا آخر شيء كنت أتوقعه". "لقد قبلت التحدي العام الماضي لفتح مطعمي الخاص بعد أن عملت طاهيًا لمدة 20 عاماً. هذا مخصص لفريقي، الذي يعمل لساعات طويلة جدًا، لذا فهذا عملهم الشاق".
وبعد فترة وجيزة، صعد الشيف لوي على المسرح لتتويج آخر؛ حيث حصل ميكا على جائزة ميشلان بيب جورماند للمرة الأولى.
وعندما سُئل عن كيفية تأثير جذوره العرقية على قراراته في مجال الطهي، قال: "لا أعرف من أين أتيت؛ فلدي أب إيطالي وأم من جنوب أفريقيا وجدان اسكتلنديان، لذا لا توجد حدود لإبداعي. وفي نهاية المطاف، أطبخ الطعام الذي أحبه".
حصلت "ياسمينا حايك"، صاحبة مقهى "أم شريف" Em Sheriff Sea Café، على جائزة الشيف الشاب، والتي أفادت التقارير أنها أعجبت الحكام بأسلوبها التقدمي.
تشمل المطاعم الأخرى الحائزة على نجمة ميشلان في دليل أبوظبي 2025 ما يلي: 99 سوشي بار، تاليا باي أنطونيو غويدا، إيرث وهاكاسان.
تتضمن القائمة الإجمالية للمطاعم المحتفظ بها ما يلي:
غرفة البلوط
فوكيتس
موكش
تين
جزار وساكن
ل ب م
بيروت الكبرى
أويي
مطعم Piunjb Grill في Yadoo's House
سيبرياني
باراديسو
نيري
رَفِيق
خوسيه بو بيزارو
كوبيتيام بايو غنفي
مطعم رايز جريل
الفرح
تير
ميجانا
اصطياد في str egis
زوما
فيلا توسكانا
مقهى ميلاني مازي
مرتابان بقلم هيمانت أوبيروي
بيبلوس سور مير
كويا
داي باي دونج
فينز
لي بيروت
لي جيانج
ميلاس
ناماك