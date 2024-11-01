ميشلان أبوظبي 2025.. مطاعم جديدة وتكريم"ريبا"بجائزتين

وقال بعد حصوله على الجائزة: "لقد صدمت حقًا، لأكون صادقًا؛ كان هذا آخر شيء كنت أتوقعه". "لقد قبلت التحدي العام الماضي لفتح مطعمي الخاص بعد أن عملت طاهيًا لمدة 20 عاماً. هذا مخصص لفريقي، الذي يعمل لساعات طويلة جدًا، لذا فهذا عملهم الشاق".