مطعم "كالكوتا تشاي آند كو"..نكهات تثير الحنين إلى الماضي

لقد أدى قراءة القائمة إلى مزيد من الاهتمام. كان هناك طبق الجهال موري (مزيج من الأرز المنفوش والبصل والطماطم وقليل من زيت الخردل لربط كل ذلك معًا). لقد تناولنا هذا الطبق مع طبق جانبي من شاي الكرك، وهو مرق حلو يوازن بين الفلفل الحار بشكل جيد. في كولكاتا، سيكون من الصعب عليك أن تمر في زاوية لا يطاردك فيها صانعو الجهال موري. أو صانعو البوشكا (كرات رقيقة من الدقيق محشوة بمزيج من البطاطس المتبلة والحمص والماء بنكهة النعناع).