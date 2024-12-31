مطعم "كالكوتا تشاي آند كو"..نكهات تثير الحنين إلى الماضي
ليس من المعتاد أن تجد نفسك في موقف مليء بالحنين إلى الماضي، ولكن هذا ما حدث بالضبط عندما وجدنا أنفسنا في مقهى"كالكوتا تشاي آند كو" Calcutta Chai & Co في أبراج بحيرة جميرا.
بعد أن قمت بزيارة كلكتا (كالكوتا سابقًا) عدة مرات عندما كنت طفلاً في المدرسة، أصبحت براعم التذوق لدي متناغمة تمامًا مع نكهات ولاية البنغال الغربية.
جاءت لمحة التعرف عند إلقاء نظرة على لوحة المطعم، التي تذكرنا بأكشاك الشاي في المدينة.
لقد أدى قراءة القائمة إلى مزيد من الاهتمام. كان هناك طبق الجهال موري (مزيج من الأرز المنفوش والبصل والطماطم وقليل من زيت الخردل لربط كل ذلك معًا). لقد تناولنا هذا الطبق مع طبق جانبي من شاي الكرك، وهو مرق حلو يوازن بين الفلفل الحار بشكل جيد. في كولكاتا، سيكون من الصعب عليك أن تمر في زاوية لا يطاردك فيها صانعو الجهال موري. أو صانعو البوشكا (كرات رقيقة من الدقيق محشوة بمزيج من البطاطس المتبلة والحمص والماء بنكهة النعناع).
تتميز المدينة بإرثها من الأطعمة اللذيذة التي تباع على جوانب الشوارع، وأحد أفضل الأطباق التي يتم تقديمها في أي يوم هو دوم ألو، وهو طبق بطاطس مع صلصة الطماطم الغنية.
ثم كان هناك طبق برياني الدجاج الشهير، وحتى طبق من تلال دارجيلنغ - المومو. وهي عبارة عن زلابية محشوة ومطهية على البخار وتقدم مع صلصة الفلفل الحار اللذيذة.
من الأفضل أن تكون جائعًا إذا كنت تخطط لزيارة هذا المكان. لا يقدم المكان فقط الشاي على طبق، بل يقدمه أيضًا بسعر معقول. على سبيل المثال، يكلف شاي الكرك الصغير 3 دراهم فقط بينما يكلفك طبق الكاشوري بالبازلاء الخضراء مع البطاطس 18 درهمًا إماراتيًا.
بالنسبة للحلوى، ستجد طبق ميشتي دوي، وهو عبارة عن زبادي حلو محلي الصنع. كما يقدم المطعم بعض الأطباق الهندية الشمالية مثل دال ماخاني والدجاج بالزبدة، ولكن إذا كنت ترغب حقًا في تجربة أطباق أصلية، فالتزم بالأطباق الخاصة (في غرب البنغال).
يخبرنا الموظفون أن القائمة مستوحاة من العروض المقدمة في سوق بادا في كولكاتا مثل لوتشي غوجني تشات، وكولكاتا تشاومين، وأندا باف، وكاتشوري مع الكادي.
لذا، إذا كنت تبحث عن القليل من الشاي والاسترخاء، توجه إلى متجر Calcutta Chai & Co. يوجد للمتجر فروع في منطقة الخليج التجاري والكرامة وأبراج بحيرات جميرا.
يقول هريشا ساراف، الشريك في شركة كالكوتا تشاي آند كو: "أردنا نقل روح ثقافة طعام الشوارع في كولكاتا إلى دبي. إنه مكان للاسترخاء والاستمتاع والتواصل مع الأصدقاء - تمامًا مثل أكشاك الشاي الكلاسيكية في وطننا".
هل هذا يعمل؟ نعتقد ذلك.