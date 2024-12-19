مطعم "فيلاموري" بدبي : إبداع في النكهات وإطلالات خلابة
تبرع دبي في ابتكار وجهات طعام ساحرة على شاطئ البحر، ويُعد مطعم "فيلاموري" في فندق "كمبينسكي" بنخلة جميرا خير دليل على ذلك. بموقعه على طول شواطئ الخليج العربي، يُقدم هذا المطعم ذو الطابع المتوسطي مزيجاً رائعاً من الإطلالات الأخّاذة على أفق دبي، والأجواء الساحلية الأنيقة، وقائمة طعام شهية ومميزة.
فلننطلق في رحلة تذوق مميزة، فإبداع "فيلاموري" الحقيقي يكمن في روعة نكهات أطباقه.
لحم الأنجوس المتبل: كان تحفة فنية تُغني عن أي وصف! طري يذوب في الفم، بنكهة آسرة، وتتبيلة تضفي عليه لمسة ساحرة. كل قضمة منه رحلة إلى عالم من اللذة، ودليل قاطع على أن المكونات البسيطة وعالية الجودة قادرة على إبهارك دون الحاجة إلى تعقيدات.
الحبار المقرمش: قطعة فنية ذهبية اللون، خفيفة تلامس الروح، تداعب براعم التذوق بقرمشة مثالية، بينما يحتفظ الحبار بطراوته ونكهته البحرية. إنه طبق كلاسيكي أُعدّ بحرفية عالية، وتناغم بشكل مثالي مع الصلصة الحامضة، ليقدم تجربة لا تُقاوم.
شريحة لحم الضلع: تجبرك هذه القطعة على الإشادة ببراعة الطاهي! فهي تُقدم لك تناغماً مثالياً بين القشرة الخارجية المُحمرة والقلب الداخلي الطري، إنها من نوع شرائح اللحم التي تجبرك على التلذذ بها ببطء، لتستمتع بكل نكهة تتراقص على لسانك. وقد تم تتبيلها بلمسة خفيفة تعزز روعة اللحم دون أن تطغى على نكهته الأصلية.
طبق المأكولات البحرية: ملك المائدة بلا منازع. يتألف من المحار الطازج، وجمبري النمر، وشرائح سمك القاروص، وجراد البحر الكندي بالزبدة (كانت هذه أول مرة أُجرب فيها هذا النوع من جراد البحر، وقد غيّر نظرتي تماماً إلى عالم المأكولات البحرية). كل قضمة من هذا الطبق تغمرك بعبق البحر. إنه الطبق المثالي لعشاق المأكولات البحرية، ويمكن مشاركته مع الأصدقاء والعائلة لرحلة تذوق جماعية استثنائية.
ديناميت ماكي: يحاكي هذا الرول اسمه بحق! فهو عاصفة من النكهات، حيث تتناغم العناصر الكريمية مع اللمسة الحارة والمقرمشة في كل قضمة، ليُقدم لك تجربة لا تُقاوم. إنه لذيذ يرضي مذاقك دون أن يثقلها، ولنكن صادقين، من منا يمكنه مقاومة سحر رول ماكي مُعد بإتقان؟
آيس كريم الشوكولاتة: خاتمة بسيطة تُلامس القلب. كريمي يداعب الحواس، غني يرضي ذائقة عشاق الشوكولاتة، وبمستوى حلاوة معتدل يناسب الجميع. إنه تأكيد على أن الوصفات الكلاسيكية تظل خالدة لسبب وجيه.
يُضاف إلى روعة هذه الأطباق، خدمة لطيفة تُشعر الضيوف بالترحاب، ومشروبات مُعدّة بخبرة ترضي جميع الأذواق، وصوت الأمواج الهادئ الذي يعزف على شاطئ البحر. إنها تجربة تخاطب الحواس، وتقدم لك متعة تتجاوز مجرد الطعام. سواء كنت تستمتع بأشعة الشمس الذهبية وقت الغروب، أو بضوء النجوم المتلألئ في سماء الليل، فإن "فيلاموري" يجعل من كل وجبة مناسبة خاصة.
حضور حفل رأس السنة الجديد على الطراز البولينيزي في فيلاموري
ولمن يرغب في الاحتفال برأس السنة بأناقة لا مثيل لها، يقدم لكم "فيلاموري" أمسية ساحرة لا تُنسى. وتحيي الأجواء الموسيقى الحية وعروض الدي جي، مع قائمة من المأكولات الشهية، وخلفية خلابة تزينها أضواء دبي المتلألئة. ولا تنسوا أن الحجوزات المبكرة تأتيكم مع عروض خاصة، لذا بادروا بحجز أماكنكم واستقبلوا عام 2025 ببريق لا يضاهى.