مطعم "فيلاموري" بدبي : إبداع في النكهات وإطلالات خلابة

طبق المأكولات البحرية: ملك المائدة بلا منازع. يتألف من المحار الطازج، وجمبري النمر، وشرائح سمك القاروص، وجراد البحر الكندي بالزبدة (كانت هذه أول مرة أُجرب فيها هذا النوع من جراد البحر، وقد غيّر نظرتي تماماً إلى عالم المأكولات البحرية). كل قضمة من هذا الطبق تغمرك بعبق البحر. إنه الطبق المثالي لعشاق المأكولات البحرية، ويمكن مشاركته مع الأصدقاء والعائلة لرحلة تذوق جماعية استثنائية.