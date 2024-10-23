مطعم "شنغهاي مي": تجربة طهي آسيوية راقية في قلب دبي

في قلب مركز دبي المالي العالمي، ينبض مطعم "شنغهاي مي" (Shanghai Me) بمزيج ساحر يجمع بين تقاليد الطهي في شرق آسيا وروعة فن الآرت ديكو (الفن الزخرفي)، ليُقدّم لضيوفه ملاذاً راقياً ومريحاً بعيداً عن صخب المدينة. صممه المهندس المعماري الشهير "ميشيل بونان"، ليُصبح تحفة فنية آسرة تُمتع النظر والذوق. ما أن تطأ قدماك داخل المطعم، حتى تشعر وكأنك قد سافرت عبر الزمن إلى شنغهاي في عشرينيات القرن الماضي، بفضل تصميماته الداخلية الأنيقة، من درجات اللون القرمزي المخملي والإضاءة المُستوحاة من الحانات السرية، إلى المساحات الخضراء الجميلة.