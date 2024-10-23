مطعم "شنغهاي مي": تجربة طهي آسيوية راقية في قلب دبي
في قلب مركز دبي المالي العالمي، ينبض مطعم "شنغهاي مي" (Shanghai Me) بمزيج ساحر يجمع بين تقاليد الطهي في شرق آسيا وروعة فن الآرت ديكو (الفن الزخرفي)، ليُقدّم لضيوفه ملاذاً راقياً ومريحاً بعيداً عن صخب المدينة. صممه المهندس المعماري الشهير "ميشيل بونان"، ليُصبح تحفة فنية آسرة تُمتع النظر والذوق. ما أن تطأ قدماك داخل المطعم، حتى تشعر وكأنك قد سافرت عبر الزمن إلى شنغهاي في عشرينيات القرن الماضي، بفضل تصميماته الداخلية الأنيقة، من درجات اللون القرمزي المخملي والإضاءة المُستوحاة من الحانات السرية، إلى المساحات الخضراء الجميلة.
وانطلقت الأمسية بلمسة مرحة مستوحاة من الأبراج الصينية، حيث أخذنا نستكشف قائمة المشروبات الفريدة. فلكل برج كوكتيله الخاص، وقد حظيتُ بـ "التنين" الذي فاق توقعاتي.
أما المقبلات، فكان لطبق كارباتشيو سمك الذيل الأصفر مع الكمأة السوداء حضورٌ مميز، حيث تناغمت شرائح السمك الرقيقة مع نكهة الكمأة الترابية، مُمهّدةً الطريق لما هو آتٍ. ولم يقلّ عنه تميزاً طبق ماكي الجمبري بالكنافة، الذي جمع بين النكهات الغنية ونعومة الجمبري المقرمش في تناغمٍ بديع.
أما الأطباق الرئيسية، فقد قدّم دجاج كونغ باو مع الكاجو توازناً شهياً بين القوام والنكهات، لكنّ النجم الحقيقي في تلك الأمسية كان ضلوع البقر القصيرة المطهوّة على طريقة شنغهاي. فقد تميز هذا الطبق بلحمه الطري الشهي الغني بالنكهة، ليُصبح الفاصل في تلك الوليمة، ويترك انطباعاً لا يُنسى حتى بعد انتهاء الوجبة.
واختتمت هذه التجربة الاستثنائية ببسكويت الحظّ الضخم، الذي حمل في طيّاته عبارة عميقة: "الذهب الحقيقي لا يخاف من النار". ليكون ختاماً مُلفتاً يرمز لرحلة تناول الطعام الجريئة الفاخرة التي ستُخلد في الذاكرة.
ولجعل هذا الشهر أكثر تميزاً، يُقدم مطعم "شنغهاي مي" قائمة طعام "أكتوبر الوردي" (PINKtober) من 20 إلى 27 أكتوبر، وذلك مساهمةً منه في دعم التوعية بسرطان الثدي من خلال مبادرة "القافلة الوردية" (Pink Caravan). إنها فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة طهي استثنائية مع دعم قضية إنسانية نبيلة.